Publié le:2017-02-01 17:19:18
وزارة النقل: الجعة داخل السيارة الإدارية موجهة إلى المطار
Mercredi 01 Février 2017
بــاب نــات - أوضح مصدر مسؤول بوزارة النقل في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الأربعاء 1 فيفري 2017 بأن الصورة التى يتم ترويجها على موقع الفايسبوك لسيارة تابعة للوزارة و تحمل مشروبات كحولية هي سيارة تابعة للخطوط الجوية التونسية وكانت تحملا تموينا لمطار تونس قرطاج.
Publié le:2017-02-01 17:19:18
Publié le:2017-02-01 17:19:18
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Par:watany (France ) Par Mobile
Sur: عصام الشابي لنجيب الشابي; تونس تحتاج لك اليوم لانك ستكون الرجل الذي سينقذها