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Journaux Médias وزارة النقل: الجعة داخل السيارة الإدارية موجهة إلى المطار Mercredi 01 Février 2017

بــاب نــات - أوضح مصدر مسؤول بوزارة النقل في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الأربعاء 1 فيفري 2017 بأن الصورة التى يتم ترويجها على موقع الفايسبوك لسيارة تابعة للوزارة و تحمل مشروبات كحولية هي سيارة تابعة للخطوط الجوية التونسية وكانت تحملا تموينا لمطار تونس قرطاج.











Publié le:2017-02-01 17:19:18

- أوضح مصدر مسؤول بوزارة النقل في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الأربعاء 1 فيفري 2017 بأن الصورة التى يتم ترويجها على موقع الفايسبوك لسيارة تابعة للوزارة و تحمل مشروبات كحولية هي سيارة تابعة للخطوط الجوية التونسية وكانت تحملا تموينا لمطار تونس قرطاج.

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Abou_Mazen (Tunisia) | Mercredi 01 Février 2017 à 17h 49m |