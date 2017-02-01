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Médias

وزارة النقل: الجعة داخل السيارة الإدارية موجهة إلى المطار

Mercredi 01 Février 2017
بــاب نــات - أوضح مصدر مسؤول بوزارة النقل في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الأربعاء 1 فيفري 2017 بأن الصورة التى يتم ترويجها على موقع الفايسبوك لسيارة تابعة للوزارة و تحمل مشروبات كحولية هي سيارة تابعة للخطوط الجوية التونسية وكانت تحملا تموينا لمطار تونس قرطاج.





Publié le:2017-02-01 17:19:18

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1 de 1 commentaires pour l'article 137773

Abou_Mazen  (Tunisia)  |Mercredi 01 Février 2017 à 17h 49m |           
تموين... تموين ماذا؟؟ اذا عصيتم فاستتروا ....



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  20h : Burkina Fasso - Egypte
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
- * - * -




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