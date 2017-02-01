رئيس الجمهورية يستقبل وفدا رفيع المستوى من مؤسسة ''تحدّي الألفيّة'' الأمريكية

Mercredi 01 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-01 17:06:59

- استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الأربعاء 01 فيفري 2017 بقصر قرطاج، وفدا رفيع المستوى من مؤسسة "تحدّي الألفيّة" الأمريكية الذي يؤدّي زيارة عمل إلى تونس لوضع أسس برنامج تعاون مندمج يهدف إلى مساعدة بلادنا على تقليص نسب الفقر من خلال تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية.وعبّرت رئيسة الوفد الأمريكي عن استعداد مؤسسة تحدّي الألفية للعمل مع السلطات التونسية من أجل الإسراع في تنفيذ مقتضيات هذا البرنامج بعد أن تمّ اختيار تونس بالإجماع من قبل مجلس إدارة هذه المؤسسة للانتفاع ببرنامجها المندمج المعروف بـ"Compact" والذي يهدف إلى تمويل مشاريع لمحاربة الفقر في المناطق الداخلية وذلك في شكل منح مالية تتراوح قيمتها ما بين 350 و500 مليون دولار أمريكي.من جانبه، ثمّن رئيس الجمهورية هذه المبادرة وأكّد على أهميتها في معاضدة جهود تونس للقضاء على الفقر خصوصا في المناطق الداخلية مشدّدا على أنّ النهوض بمستوى عيش المواطن يشكّل شرطا أساسيا لنجاح التجربة الديمقراطية الفتية في بلادنا.