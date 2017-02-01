رئيس الجمهورية يستقبل وفدا رفيع المستوى من مؤسسة ''تحدّي الألفيّة'' الأمريكية

وعبّرت رئيسة الوفد الأمريكي عن استعداد مؤسسة تحدّي الألفية للعمل مع السلطات التونسية من أجل الإسراع في تنفيذ مقتضيات هذا البرنامج بعد أن تمّ اختيار تونس بالإجماع من قبل مجلس إدارة هذه المؤسسة للانتفاع ببرنامجها المندمج المعروف بـ"Compact" والذي يهدف إلى تمويل مشاريع لمحاربة الفقر في المناطق الداخلية وذلك في شكل منح مالية تتراوح قيمتها ما بين 350 و500 مليون دولار أمريكي.
من جانبه، ثمّن رئيس الجمهورية هذه المبادرة وأكّد على أهميتها في معاضدة جهود تونس للقضاء على الفقر خصوصا في المناطق الداخلية مشدّدا على أنّ النهوض بمستوى عيش المواطن يشكّل شرطا أساسيا لنجاح التجربة الديمقراطية الفتية في بلادنا.
Publié le:2017-02-01 17:06:59
Par:langdevip (France )
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