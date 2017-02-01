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Politique

رئيس الجمهورية يستقبل وفدا رفيع المستوى من مؤسسة ''تحدّي الألفيّة'' الأمريكية

Mercredi 01 Février 2017
بــاب نــات - استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الأربعاء 01 فيفري 2017 بقصر قرطاج، وفدا رفيع المستوى من مؤسسة "تحدّي الألفيّة" الأمريكية الذي يؤدّي زيارة عمل إلى تونس لوضع أسس برنامج تعاون مندمج يهدف إلى مساعدة بلادنا على تقليص نسب الفقر من خلال تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية.

وعبّرت رئيسة الوفد الأمريكي عن استعداد مؤسسة تحدّي الألفية للعمل مع السلطات التونسية من أجل الإسراع في تنفيذ مقتضيات هذا البرنامج بعد أن تمّ اختيار تونس بالإجماع من قبل مجلس إدارة هذه المؤسسة للانتفاع ببرنامجها المندمج المعروف بـ"Compact" والذي يهدف إلى تمويل مشاريع لمحاربة الفقر في المناطق الداخلية وذلك في شكل منح مالية تتراوح قيمتها ما بين 350 و500 مليون دولار أمريكي.
من جانبه، ثمّن رئيس الجمهورية هذه المبادرة وأكّد على أهميتها في معاضدة جهود تونس للقضاء على الفقر خصوصا في المناطق الداخلية مشدّدا على أنّ النهوض بمستوى عيش المواطن يشكّل شرطا أساسيا لنجاح التجربة الديمقراطية الفتية في بلادنا.




Publié le:2017-02-01 17:06:59

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Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
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