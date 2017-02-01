الدولة تسترجع عقارا بمنطقة الغزالة في رواد

Mercredi 01 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-01 14:58:00

- استرجعت الدّولة يوم الثلاثاء 31 جانفي 2017 وبشكل رضائي جزء من عقار دولي يمسح حوالي 4500 م م كائن بحي الصحفيين بمنطقة الغزالة الكبرى من معتمدية رواد كان تحت تصرف بعض المواطنين بشكل غير قانوني .وجرت عملية تسليم هذا العقار بحضور ممثلي الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بأريانة بشكل طبيعي مماّ يدلّ على ردّة الفعل الايجابية للمواطن في خصوص إعادة أملاك الدّولة المستولى عليها بدون وجه حق.وتتنزل عملية استرجاع الدّولة لعقاراتها في إطار الحرص المتواصل لكافة أجهزة الدّولة على التصدّي لكلّ الاعتداءات والتجاوزات التي يتعرض لها الملك العمومي في أغلب مناطق الجمهورية ، والتأكيد أيضا على علوية القانون وتكريس هيبة الدّولة وهي من أولويات حكومة الوحدة الوطنية.