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Régions

الدولة تسترجع عقارا بمنطقة الغزالة في رواد

Mercredi 01 Février 2017
بــاب نــات - استرجعت الدّولة يوم الثلاثاء 31 جانفي 2017 وبشكل رضائي جزء من عقار دولي يمسح حوالي 4500 م م كائن بحي الصحفيين بمنطقة الغزالة الكبرى من معتمدية رواد كان تحت تصرف بعض المواطنين بشكل غير قانوني .

وجرت عملية تسليم هذا العقار بحضور ممثلي الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بأريانة بشكل طبيعي مماّ يدلّ على ردّة الفعل الايجابية للمواطن في خصوص إعادة أملاك الدّولة المستولى عليها بدون وجه حق.

وتتنزل عملية استرجاع الدّولة لعقاراتها في إطار الحرص المتواصل لكافة أجهزة الدّولة على التصدّي لكلّ الاعتداءات والتجاوزات التي يتعرض لها الملك العمومي في أغلب مناطق الجمهورية ، والتأكيد أيضا على علوية القانون وتكريس هيبة الدّولة وهي من أولويات حكومة الوحدة الوطنية.




Publié le:2017-02-01 14:58:00

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h : Burkina Fasso - Egypte
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
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