تواصل اشغال الندوة الوطنية حول منظومة الحماية الاجتماعية من الاحاطة الى الحقوق

Mercredi 01 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-01 15:31:29

- تواصلت أشغال الندوة الوطنية حول منظومة الحماية الاجتماعية من الإحاطة إلى الحقوق صباح الثلاثاء ، في شكل ورشات تمحورت حول "مأسسة الحوار الاجتماعي" و"منظومة الأمان الاجتماعي" و "التوجهات الاصلاحية للضمان الاجتماعي" و "تعزيز الحماية الاجتماعية للتونسيين بالخارج".وركزت المديرة المركزية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ورشة التوجهات الاصلاحية للضمان الاجتماعي ، ليلى نعيجة على التحديات التي تواجهها أنظمة الضمان الاجتماعي على مستوى الاستخلاص والمراقبة المتمثلة في تحديات مالية وأخرى سياسية واتصالية مبرزة ضرورة ارساء استراتيجية اتصالية بهدف ترسيخ ثقافة الضمان الاجتماعي .وأفادت نعيجة أن حجم ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد تضاعف بين سنتي 2010 و 2016 حيث تطورت من 1835 مليون دينار إلى 3760 مليون دينار، يتصدرها القطاع غير الفلاحي بنسبة 61 بالمائة ( 2300 مليون دينار).ولاحظت أنه تم خلال سنة 2016 في اطار العمل على تحسين عملية الاستخلاص منح 17609 جدولة بمبلغ جملي قدره 273 مليون دينار.وشددت المتحدثة على ضرورة ضمان ديمومة واستمرار نظام التغطية الاجتماعية من خلال الاستخلاص والمراقبة مؤكدة أن ذلك لا يتم إلا من خلال تحقيق معادلة تقوم على استخلاص الديون مع مراعاة الوضعية المالية للمؤسسات التي تمر بصعوبات ظرفية أو هيكلية وخاصة الاستخلاص الرضائي.وتطرقت إلى جملة من الاشكاليات التي تتعلق بعمليتي الاستخلاص والمراقبة أهمها غياب نصوص قانونية لدعم استخلاص المساهمات لفائدة الصندوق وصعوبات استخلاص الديون ومنها غياب التشريعات وانعدام التنسيق بين الادارات العمومية .واقترحت ضمن استراتيجية تطوير عمليات الاستخلاص والمراقبة، اعادة تنظيم الاجراءات لدعم المراقبة مع توفير الوسائل اللوجستية الضرورية وتأهيل المنظومة التشريعية ودعم التنسيق مع الادارات الاخرى و ارساء منظومة تصرف في مخاطر عدم احترام قوانين أنظمة الضمان الاجتماعي فضلا عن اعداد دورات تكوينية لفائدة المراقبين وارساء شراكة مع المنظمة الوطنية في مجال الاستخلاص.من جهته أبرز فيصل الشابي المدير بالصندوق الوطني للتأمين على المرض في مداخلة حول البطاقة الذكية لنظام التأمين على المرض أهمية هذه البطاقة التي ستساهم في ارساء منظومة معلوماتية متطورة وتحديد المنظومة بالنسبة لمسدي الخدمات واجتناب تجاوز السقف بالنسبة للمضمونين الاجتماعيين والامضاء الالكتروني كما ستتيح حسب تقديره مراقبة مسار العلاج واسداء الأدوية ومتابعة العمليات والخدمات المطلوبة وإدارة القائمات السوداء خاصة بالنسبة للمضمونين الاجتماعيين .وأشار إلى أن هذه البطاقة ستتضمن معلومات تتعلق بتاريخ آخر تحيين وآخر تاريخ ولوج عبر البطاقة ومعلومات خاصة بالسلامة المعلوماتية للبطاقة وتخزين آخر 5 عيادات طبية.وناقش المشاركون في ورشة تعزيز الحماية الاجتماعية للتونسيين بالخارج الأهداف الاستراتيجية التي سيعمل ديوان التونسيين بالخارج على ترجمتها إلى برامج وأنشطة بهدف رعاية مصالح التونسيين بالخارج وللدفاع عن حقوقهم في بلدان الإقامة وربط صلتهم بالوطن وتجذير انتماء الأجيال الجديدة بتونس إضافة إلى المساهمة الفاعلة في التنمية الشاملة .وتم في اطار ورشة مأسسة الحوار الاجتماعي "من العقد الاجتماعي الى المجلس الوطني للحوار الاجتماعي" تقديم موجز للعقد الاجتماعي ولمشروع قانون احداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي المعروض على أنظار مجلس نواب الشعب .كما تم التطرق للاشكاليات التي تعوق الحوار الاجتماعي على مختلف مستوياته الوطنية والقطاعية وعلى مستوى المؤسسات .