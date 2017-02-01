إيقاف شخص بسوسة من أجل حيازة كمية من مخدّر ''الكوكايين'' بنية ترويجها

وأوضحت الوزارة، أنه توفرت معلومات لدى فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بسوسة، تفيد بتحوّز المظنون فيه على كمّية من مادّة "الكوكايين" المخدّرة تولى جلبها من إحدى الدّول الأوروبيّة أين يعمل ويُقيم، وينوي التفريط فيها بالبيع.
وأكدت أنه بمراجعة ممثل النيابة العموميّة بسوسة، أذن بفتح محضر بحث من أجل مسك وترويج مادّة مخدّرة، والإحتفاظ بالمظنون فيه، مشيرة الى ان الأبحاث متواصلة.
Publié le:2017-02-01 13:38:06
Par:MedTunisie (Tunisia )
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