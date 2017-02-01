Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Najet - Saal Feya  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Régions

إيقاف شخص بسوسة من أجل حيازة كمية من مخدّر ''الكوكايين'' بنية ترويجها

Mercredi 01 Février 2017
بــاب نــات - أفادت وزارة الداخلية، في بلاغ لها اليوم الإربعاء، بأنه تم إلقاء القبض على شخص في مدينة سوسة، من أجل حيازة 20 غراما من مادّة "الكوكايين" المخدّرة، وذلك إثر نصب كمين مُحكم له، وبالتنسيق مع النيابة العموميّة بسوسة.

وأوضحت الوزارة، أنه توفرت معلومات لدى فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بسوسة، تفيد بتحوّز المظنون فيه على كمّية من مادّة "الكوكايين" المخدّرة تولى جلبها من إحدى الدّول الأوروبيّة أين يعمل ويُقيم، وينوي التفريط فيها بالبيع.
وأكدت أنه بمراجعة ممثل النيابة العموميّة بسوسة، أذن بفتح محضر بحث من أجل مسك وترويج مادّة مخدّرة، والإحتفاظ بالمظنون فيه، مشيرة الى ان الأبحاث متواصلة.



Publié le:2017-02-01 13:38:06

cadre-5ff73197b9afc700388de8840b041afb-2017-02-01 13:38:06
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 137764



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h : Burkina Fasso - Egypte
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12147,9

  • (30/01)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 2,47226 DT        1$ =2,31691 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30/01)   120,7 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137764 738|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires