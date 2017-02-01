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Régions

إلغاء سفرات قطار الاحواز يثير احتقان أهالي طبربة والجديدة من ولاية منوبة

Mercredi 01 Février 2017
بــاب نــات - نفذ عدد من مواطني معتمدية طبربة من ولاية منوبة، في حدود الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية بمحطة القطار في طبربة تنديدا بقرار الشركة التونسية للسكك الحديدة بإلغاء سفرات قطار الاحواز طبربة-تونس، وتعديل مواعيد سير قطارات خط تونس-غار الدماء، حسب ما أوضحه كاتب عام جمعية شباب التحدي للبيئة والتنمية المستدامة "أجداد" بالمنطقة، محمد صالح غربي، لمراسلة (وات) بالجهة.

وأضاف غربي ان مستعملي القطار من موظفين وعمال وطلبة وغيرهم استغربوا من هذا القرار المفاجئ بإلغاء قطار الاحواز الذي كان، رغم عدم انتظام سفراته وتأخره، حلا رياديا لتذليل مشاكل التنقل بين المنطقة والعاصمة خاصة امام الصعوبات اليومية التي يواجهها المواطنون في التنقل عبر الحافلات وسيارات التاكسي الجماعي .
واعتبر ان القرار الأحادي الجانب والذي تم اتخاذه بتعلة نقص أسطول القطارات هو قرار غير مدروس ولا يراعي مصالح أبناء طبربة و لا حاجتهم الشديدة للنقل الحديدي بالمنطقة الذي يعود تاريخ أول تجربة له إلى جوان 1878، مشيرا الى أن تعديل سفرات قطارات خط تونس-غار الدماء لا يمكن أن يحل مشاكل النقل في طبربة والجديدة، فعلى عكس ما تمت برمجته والإعلان عنه وصل القطار المذكور إلى محطة طبربة متأخرا بنصف ساعة كاملة.
ولئن تم امتطاء قطار تونس-غار الدماء بشكل عادي و فض الاحتجاج بحضور والي منوبة احمد السماوي والمعتمد الأول الذي حل على عين المكان فقد أعرب الأهالي عن تمسكهم الشديد بطلب إعادة قطار الاحواز من جديد مع العمل على مضاعفة تواتر القطارات عوض السفرتين اليتيمتين اللتين تم برمجتهما، وقد تم ذلك بمساندة ممثلي عدد من الجمعيات والمنظمات الناشطة في الجهة والأحزاب على غرار حركة الشعب.
بدورها شهدت محطة الجديدة، صباح اليوم، تحركا احتجاجيا على خلفية القرار ذاته، عبر خلاله المواطنون من مختلف الشرائح العمرية عن رفضهم للقرار، مطالبين بإلحاج إعادة تشغيل قطار الاحواز مع الحرص على تنظيم سفراته ودعمها، وذلك وفق ما أفاد به رئيس جمعية شبان بلا حدود بالجديدة، زياد العويني، مراسلة (وات) بمنوبة.
يذكر أن القطار الرّابط بين تونس و طبربة (في الإتّجاهين) أعيد تشغيله بداية من 01 فيفري 2016 بمعدل سفرتين في اليوم، مرورا بمحطّتي منّوبة و الجديدة.



Publié le:2017-02-01 13:12:08

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Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
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Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
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