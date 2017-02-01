المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان يؤكد العزم على ''مزيد التعريف بالتجربة التونسية في مجال تطوير منظومة حقوق الإنسان''

Mercredi 01 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-01 12:56:22

- أكد ممثلو المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان "العزم على مزيد التعريف بالتجربة التونسية في مجال تطوير منظومة حقوق الإنسان، كنموذج يحتذى".كما أكدوا "التزامهم بمواصلة تقديم المساندة والدعم لتونس، لتنفيذ المشاريع في مجال تعزيز حقوق الإنسان وملاءمة التشريعات مع مقتضيات الدستور والإلتزامات الدولية ذات الصلة"، وذلك بمناسبة استقبال مهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، مساء أمس الثلاثاء، وفدا عن المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان تتقدمه إيفا قرامبي، المديرة الدولية للمعهد وفرانسيسكو كاستاليني، المسؤول عن برنامج منطقة الشرق الأوسط شمال افريقيا وأنالي كرستينسان، المستشارة بالمعهد.وتمحور اللّقاء، وفق بلاغ لوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، حول "سبل تعزيز التعاون وتبادل التجارب والإستفادة من أفضل الممارسات بين المعهد والوزارة في مجال تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها".كما تم خلال هذا اللقاء "استعراض مختلف برامج التعاون القائمة بين المعهد والوزارة، لاسيما ما يتعلق بالدعم الفني وبالخبرة والتكوين ورفع القدرات في المجالات المتصلة بالتخطيط الإستراتيجي وإعداد التقارير الخاصة بحقوق الإنسان".