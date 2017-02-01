Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Warda - Bawada3ak  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Justice

عضو المجلس الأعلى للقضاء رضوان الوارثي: المبادرة المعلن عنها مؤخرا لتجاوز أزمة المجلس في مراحلها الأخيرة وتسير وفق البرنامج المخطط له

Mercredi 01 Février 2017
بــاب نــات - أفاد رضوان الوارثي، رئيس المحكمة العقارية وعضو المجلس الأعلى للقضاء، بأن "المبادرة التي تم الإعلان عنها مؤخرا، لتجاوز الإشكالات التي تحول دون إرساء المجلس، هي اليوم في مراحلها الأخيرة وتسير وفق البرنامج المخطط له".
وأضاف الوارثي في تصريح هاتفي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الإربعاء، أن أصحاب المبادرة قد قاموا بصياغة المضمون وأنهم بصدد عرض خطوطها على أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ليتم طرحها في جلسة قريبة (نهاية الأسبوع)، بهدف المواقفة عليها، داعيا في هذا الصدد إلى "تجاوز المواقف الشخصية وتغليب المصلحة الوطنية".

واعتبر أن المبادرة، إذا ما تمت المصادقة عليها من قبل الأطراف المعنية، "ستكون منطلقا لحل أزمة المجلس والشروع في ممارسة مهامه"، مذكرا بأنه تم عقد عديد اللقاءات مع الجهات المعنية والتواصل بصفة مباشرة أو غير مباشرة مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، للتوصل إلى حل.

وكان أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء، قد عبروا أمس إثر إجتماعهم عن بالغ انشغالهم لتعطل أعمال المجلس منذ الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات أعضائه في 14 نوفمبر 2016.
كما أكدوا "استنفاد كل المحاولات التوفيقية وانقضاء الآجال المعقولة لحل أزمة المجلس وانسداد مسار تفعيل أعماله"، مذكرين في هذا الصدد بما أسموه ـ"امتناع رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي عن دعوة المجلس للانعقاد في الآجال القانونية"، وب "مبادرة أكثر من ثلث الأعضاء بدعوة المجلس للإنعقاد، طبقا للفصل 36 من القانون المنظم له".


يذكر أن ثلاثة أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء وهم عبد السلام المهدي قريصيعة، الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورضوان الوارثي، رئيس المحكمة العقارية ونور الدين الزوالي، وكيل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات، كانوا أعلنوا يوم 20 جانفي 2017، عن مبادرة من أجل تجاوز الإشكالات التي تحول دون إرساء المجلس.

Publié le:2017-02-01 12:25:38

cadre-0a9d11734e64d056367471f16a58e10a-2017-02-01 12:25:38
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 137758



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h : Burkina Fasso - Egypte
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12147,9

  • (30/01)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 2,47226 DT        1$ =2,31691 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30/01)   120,7 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137758 508|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires