ايقاف تونسي بالمانيا يشتبه في ضلوعه في هجمات بنقردان ومتحف باردو الارهابية

Mercredi 01 Février 2017



وكالات - اعلنت النيابة الالمانية انه تم اليوم الاربعاء توقيف تونسي يشتبه في انه اراد تحضير اعتداء في المانيا وكان ملاحقا في بلاده للاشتباه بدوره في الهجمات على متحف باردو عام 2015 ومدينة بن قردان في تونس في 2016.

واوضح الادعاء العام الألماني أن السلطات التونسية تجري تحقيقات ضد التونسي الذي تم القبض عليه اليوم الأربعاء في ولاية هيسن الألمانية بتهمة المشاركة في الهجوم الإرهابي على المتحف الوطني في باردو .



وبحسب بيانات الادعاء العام في مدينة فرانكفورت الألمانية، توجهت السلطات التونسية لنظيرتها الألمانية بطلب اعتقال التونسي 36/ عاما/ المشتبه في مشاركته في تخطيط وتنفيذ الهجوم الذي أودى بحياة أكثر من 20 سائحا في مارس عام .2015

وقبع المتهم لذلك لفترة في سجن تسليم المتهمين بألمانيا، إلا أن السلطات الألمانية أفرجت عنه في الرابع من نوفمبر الماضي بسبب عدم تقديم السلطات التونسية حتى انتهاء فترة الاحتجاز الأوراق الكاملة الخاصة باستلام المتهم. ووضعت السلطات الألمانية المتهم تحت الرقابة الكاملة منذ الإفراج عنه حتى اعتقاله مجددا اليوم.

وبحسب بيانات سلطات الأمن الألمانية، دخل المتهم إلى ألمانيا كطالب لجوء في اوت عام 2015 . وكان التونسي يقيم في ألمانيا خلال الفترة من عام 2003 حتى افريل عام .2013

وكانت الشرطة الالمانية نفذت فجر الأربعاء خمسين عملية دهم استهدفت أوساطا جهادية في منطقة هيسن (غرب).

وأوضحت نيابة فرانكفورت في بيان أن الشرطة داهمت 54 موقعا من شقق وقاعات ومساجد في عدد من المدن القريبة من فرانكفورت واوقفت التونسي بشبهة أنه يقود خلية محلية لتنظيم الدولة الاسلامية.



وتمت تعبئة أكثر من ألف شرطي لتنفيذ عمليات الدهم الليلية، على ما أوضح وزير الداخلية في ولاية هيسن بيتر بويت، مشيدا بتفكيك خلية كانت تشكل « خطرا داهما ».

من جهة اخرى اوقف ثلاثة اشخاص عمرهم 21 و31 و45 عاما مساء الثلاثاء في برلين للاشتباه بانهم « كانوا يخططون للالتحاق بمناطق حرب » في اشارة على الارجح الى سوريا والعراق، وفق ما أفاد متحدث باسم الشرطة المحلية.

وأكدت شرطة برلين ان الموقوفين الثلاثة كانوا يذهبون الى مسجد سلفي كان يزوره بانتظام التونسي انيس العامري منفذ الاعتداء الذي أوقع 12 قتيلا صدما بشاحنة في 19 ديسمبر 2014 في سوق لعيد الميلاد ببرلين.



Publié le:2017-02-01 12:34:27

