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النقابة العامة للبريد تطالب وزارة المالية بالايفاء بتعهداتها تجاه أعوان البريد التونسي وصرف مستحقاتهم المالية

Mercredi 01 Février 2017
بــاب نــات - طالب، كاتب عام النقابة العامة للبريد، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، الحبيب الميزوري، وزارة المالية بضرورة احترام اتفاق 5 مارس 2015 القاضي بتمكين أعوان البريد التونسي من مستحقاتهم المالية المتعلقة بمنحهم السنوية.

وأضاف، الميزوري، في تصريح ل"وات" ، الاربعاء، أن "أعوان مكاتب البريد نفذوا صباح اليوم ، اضرابا عن العمل لمدة ساعتين بجميع مكاتب البريد في كامل تراب الجمهورية، كخطوة احتجاجية اولى في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات الجارية بوزارة المالية" مشيرا الى أن "النقابة ستحدد اشكال النضال التي سيتم اعتمادها في مرحلة لاحقة في صورة عدم تحقيق مطالبهم".
وأشار، في ذات السياق، الى أن "النقابة العامة للبريد طالبت بعقد هيئة ادراية للنظر في هذا الاشكال واتخاذ قرار تنفيذ اضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام وذلك في صورة عدم التوصل الى اتفاق مع سلطة الاشراف".



Publié le:2017-02-01 15:01:44

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Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
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RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
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Mali 2 3 0 2 1 -1
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