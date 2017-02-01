السيرة الذاتية لرئيس الديوان الجديد لوزير الشؤون المحلية والبيئة رشاد بن رمضان

Mercredi 01 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-01 11:31:50

- تعلم وزارة الشؤون المحلية والبيئة أنّه تمّ تعيين السيّد رشاد بن رمضان رئيس لديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة.والسيد رشاد بن رمضان من مواليد 14 مارس 1967 بتونس متزوج وأب لبنت.وهو متحصل على الإجازة في الحقوق والعلوم السياسية شعبة قانون عام من كلية الحقوق والعلوم السياسية في جوان 1991 وشهادة المرحلة العليا من المدرسة الوطنية للإدارة سنة 1995.التحق في بداية حياته المهنية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية برتبة مراقب مساعد وارتقى إلى رتبة مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية سنة 2009. -وقد شغل عديد الوظائف منها مراقب دولة بالوزارة الأولى )من نوفمبر 2002 إلى ديسمبر 2008) ومكلف بمأمورية بديوان وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية (جانفي 2009) ومنسق عام لقطاعات التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بوزارة النقل والتجهيز (منذ فيفري 2011).كما شغل السيد رشاد بن رمضان سابقا خطة رئيس لديوان وزير التجهيز والتهيئة الترابية ، وأيضا رئيس لديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي كما شغل ايضا خطة رئيس لديوان وزير املاك الدولة والشؤون العقارية وأيضا رئيس مدير عام الديوان الوطني للتطهير.