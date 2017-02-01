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Economie

توننداكس يتسعيد أنفاسه بداية حصة الاربعاء

Mercredi 01 Février 2017
بــاب نــات - استعادت السوق المالية أنفاسها بداية حصة، الاربعاء، وارتفع توننداكس بنسبة 0،40 بالمائة ليتجاوز مستوى 5500 مجددا ويصل الى مستوى 5514،86 نقطة وسط مبادلات بلغت قيمتها 0،141 مليون دينار.

وارتفعت قيمة شركة الانتاج الفلاحي بنسبة 2،41 بالمائة (1،27 دينار).
كما ارتفعت قيمة أسهم البنك الوطني الفلاحي والمعامل الالية بالساحل على التوالي بنسبة 2،38 بالمائة (8،600 د) وبنسبة 2،10 بالمائة (1،940 د).
وتقلصت اسهم حنبعل للايجار المالي بنسبة 2،80 بالمائة (9 د).
وتراجعت أسعار أسهم شركة المقاولات السلكية واللاسلكية والتامين التعاوني (امي) بنسبة 2،70 بالمائة (2،880 د) و2،37 بالمائة (10،700 د).



Publié le:2017-02-01 11:12:49

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h : Burkina Fasso - Egypte
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
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