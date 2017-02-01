توننداكس يتسعيد أنفاسه بداية حصة الاربعاء

وارتفعت قيمة شركة الانتاج الفلاحي بنسبة 2،41 بالمائة (1،27 دينار).
كما ارتفعت قيمة أسهم البنك الوطني الفلاحي والمعامل الالية بالساحل على التوالي بنسبة 2،38 بالمائة (8،600 د) وبنسبة 2،10 بالمائة (1،940 د).
وتقلصت اسهم حنبعل للايجار المالي بنسبة 2،80 بالمائة (9 د).
وتراجعت أسعار أسهم شركة المقاولات السلكية واللاسلكية والتامين التعاوني (امي) بنسبة 2،70 بالمائة (2،880 د) و2،37 بالمائة (10،700 د).
Publié le:2017-02-01 11:12:49
Par:mongi (Tunisia )
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