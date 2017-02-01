توننداكس يتسعيد أنفاسه بداية حصة الاربعاء

Mercredi 01 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-01 11:12:49

- استعادت السوق المالية أنفاسها بداية حصة، الاربعاء، وارتفع توننداكس بنسبة 0،40 بالمائة ليتجاوز مستوى 5500 مجددا ويصل الى مستوى 5514،86 نقطة وسط مبادلات بلغت قيمتها 0،141 مليون دينار.وارتفعت قيمة شركة الانتاج الفلاحي بنسبة 2،41 بالمائة (1،27 دينار).كما ارتفعت قيمة أسهم البنك الوطني الفلاحي والمعامل الالية بالساحل على التوالي بنسبة 2،38 بالمائة (8،600 د) وبنسبة 2،10 بالمائة (1،940 د).وتقلصت اسهم حنبعل للايجار المالي بنسبة 2،80 بالمائة (9 د).وتراجعت أسعار أسهم شركة المقاولات السلكية واللاسلكية والتامين التعاوني (امي) بنسبة 2،70 بالمائة (2،880 د) و2،37 بالمائة (10،700 د).