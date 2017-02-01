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Politique

صرصار: يمكن اجراء الانتخابات البلدية ما بين نهاية اكتوبروالنصف الاول من نوفمبر 2017

Mercredi 01 Février 2017
بــاب نــات - افاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار انه يمكن اجراء الانتخابات البلدية في الفترة ما بين نهاية اكتوبر والنصف الاول من شهر نوفمبر لسنة 2017 وذلك على اثر مصادقة مجلس نواب الشعب يوم امس الثلاثاء على مشروع قانون تنقيح واتمام القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء .

واشار رئيس الهيئة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء صباح اليوم الاربعاء ان ضبط تاريخ الانتخابات بشكل دقيق ونهائي مرتبط بالطعون القانونية التي يمكن ان تقدم ضد هذا القانون لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في اجل لا يتجاوز 7 ايام واضاف ان اجال النظر في هذه الطعون، ان قدمت لا يتجاوز 45 يوما يقوم رئيس الجمهورية على اثرها بختم هذا القانون قبل نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
وبين صرصار ان الهيئة منكبة منذ شهرين لاعداد برنامج اولي للانتخابات البلدية والذي يتضمن رزنامة الانتخابات وخطة العمل المتعلقة بها .
يذكر ان مجلس نواب الشعب صادق يوم امس الثلاثاء على مشروع قانون تنقيح واتمام القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء عدد 16 - 2014 برمته وذلك بموافقة 139 نائبا ورفض 22 آخرين ودون احتفاظ.
وقد تعطلت المصادقة على هذا القانون طيلة 7 اشهر بسبب اختلاف مواقف الكتل البرلمانية حول بعض فصوله ولاسيما المتعلقة بالعتبة وبتصويت الامنيين والعسكريين وهو ما تسبب في تاجيل الانتخابات البلدية .



Publié le:2017-02-01 11:09:30

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  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
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egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
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