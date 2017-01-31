الجهيناوي يرحب بموافقة القمة الإفريقية على عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي

وأبرز الوزير في هذا الاطار أهمية دفع العمل الإفريقي المشترك، والمحافظة على وحدة المنظمة الإفريقية والعمل على حلّ الخلافات عبر الحوار والوسائل السياسية.
وتجدر الاشارة إلى أن الدورة العادية الثامنة والعشرين المنعقدة بأديس أبابا يومي 30 و31 جانفي الجاري، شهدت انتخاب وزير خارجية التشاد موسى فاكي محمد رئيسا جديدا لمفوضية الاتحاد الإفريقي، وشارك فيها كل من الأمين العام الجديد لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيراس والرئيس الفلسطيني محمود عباس إضافة إلى نائب الرئيس الكوبي.
Publié le:2017-01-31 23:39:48
Par:Elmejri (Switzerland ) Par Mobile
Sur: حسين العباسي: مهدي جمعة كان يتحيّن الفرصة من أجل الترشح للرئاسة وأنا من زكيته لمنصب رئيس الحكومة وندمت