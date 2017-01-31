الجهيناوي يرحب بموافقة القمة الإفريقية على عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي

Mardi 31 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-31 23:39:48

- رحب وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوى مساء الإثنين أثناء أشغال اليوم الأول للدورة العادية الثامنة والعشرين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس أبابا بموافقة القمة الإفريقية على قبول طلب المغرب العودة إلى الاتحاد وفق بلاغ صادر عن الوزارة اليوم.وأبرز الوزير في هذا الاطار أهمية دفع العمل الإفريقي المشترك، والمحافظة على وحدة المنظمة الإفريقية والعمل على حلّ الخلافات عبر الحوار والوسائل السياسية.وتجدر الاشارة إلى أن الدورة العادية الثامنة والعشرين المنعقدة بأديس أبابا يومي 30 و31 جانفي الجاري، شهدت انتخاب وزير خارجية التشاد موسى فاكي محمد رئيسا جديدا لمفوضية الاتحاد الإفريقي، وشارك فيها كل من الأمين العام الجديد لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيراس والرئيس الفلسطيني محمود عباس إضافة إلى نائب الرئيس الكوبي.