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Politique

تونس تشارك يوم الاربعاء في منتدى التعاون العربي الروسي

Mercredi 01 Février 2017
بــاب نــات - من المقرر أن يشارك وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي يوم الاربعاء في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى التعاون العربي الروسي التي ستنعقد بأبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وتمثل هذه الدورة وفق بلاغ صادر عن الوزارة فرصة لتبادل وجهات النظر وبحث سبل تعزيز الحوار وتنسيق المواقف بين الجانبين العربي والروسي بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية وتطوّرات الأوضاع في كلّ من ليبيا وسوريا واليمن ولبنان والعراق بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب والتطرّف والجريمة المنظّمة وسبل تفعيل الحوار بين الحضارات والثقافات.

كما سيتم خلال القمة التركيز على دعم علاقات التعاون بين الدول العربية وجمهورية روسيا الاتّحادية، وتطويرها في مختلف المجالات وخاصة منها البحث العلمي والتكنولوجيا،والاستثمار والصناعة والفلاحة والطاقات المتجدّدة والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، فضلا عن دفع التعاون الثقافي وتعزيز الروابط السياحية بين روسيا والدول العربية.

وسيلقي الجهيناوي بالمناسبة كلمة تتضمّن مواقف تونس ورؤاها بخصوص القضايا المدرجة على جدول أعمال المنتدى، بصفتها رئيسا للدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
ويشارك وزير الشؤون الخارجية في الاجتماع الوزاري العربي التشاوري الثاني (الخلوة الوزارية)، الذي سيُعقد بأبوظبي يوم الخميس 2 فيفري لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة العربية والتشاور حول القضايا العربية الراهنة.



Publié le:2017-02-01 07:37:30

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Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
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  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
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