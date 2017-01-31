القطب القضائي المالي يأذن بفتح أبحاث تحقيقية في شأن 12 موظفا عموميا ساميا

وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء اليوم أن المبالغ المستولى عليها كبيرة ولا يمكن تقديرها في الوقت الراهن إلى حين مباشرة القضايا التحقيقية والقيام بالاختبارات اللازمة من قبل قضاة التحقيق بالقطب، مشيرا إلى أن تطور الأبحاث سيفضي إلى تحديد حجم الأموال المستولى عليها.
ونفى إصدار أية بطاقة ايداع في شأن أي من المشتبه بهم من الموظفين السامين بالنظر إلى أن القطب القضائي المالي تسلم هذه الملفات من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ مدة وجيزة، مضيفا أن القطب أحال إلى حد الآن ملفين أو ثلاثة على أنظار الوحدات المختصة بالعوينة لمواصلة الأبحاث والتحري فيها.
Publié le:2017-01-31 21:16:59
Par:Hassine Hamza (Tunisia )
Sur: المصادقة على تنقيح قانون الانتخابات بعد توافق على مشاركة القوات الحاملة للسلاح في الانتخابات البلدية والجهوية