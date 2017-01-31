انطلاق اشغال القسط الاول من مشروع مد ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي

Mardi 31 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-31 22:04:22

- انطلقت، اليوم الثلاثاء، في منطقة "المبطوح -باش حامبة" بمعتمدية اوتيك من ولاية بنزرت، اشغال القسط الاول من مشروع مد الجهة بالغاز الطبيعي، وهو ما سيساهم في مزيد استقطاب الاستثمار المحلي والوطني والدولي خاصة في ظل الحاح المستثمرين الاجانب على ضرورة مد الجهة بالغاز الطبيعي لتسهيل انتصابهم فيها وتوسيع انشطتهم، وفق ما أفاد به والي بنزرت محمد قويدر بالمناسبة.وأوضح ذات المصدر في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ان "مشروع تزويد الجهة بالغاز الطبيعي، ورغم انه من المشاريع التنموية الكبرى الذي تنتظره الولاية بفارغ الصبر ، الا انه كان من المشاريع المعطلة منذ سنة 2012، وقد تم بتضافر الجهود الجهوية والمركزية وضع رزنامة عملية لانجازه على ارض الواقع تُحصد ثمارها اليوم بانطلاق القسط المتعلق بموقع حدود ولاية منوبة في اتجاه قرية المبطوح -باش حامبة ، من معتمدية اوتيك والبالغ مسافته 10 كلم" .وأضاف ان "حل الاشكاليات التي تعترض المشروع انطلق اثر جلسة جهوية في الغرض بعقد جلسة عمل في مقر وزارة الطاقة و المناجم بإشراف الوزيرة وحضور كل ممثلي الجهة من سلط جهوية وبرلمانية ومنظماتية ومؤسساتية يوم 6 ديسمبر من السنة المنقضية، تم في اعقابها تشكيل لجنة فنية جهوية ومركزية تولت متابعة كل اشكاليات المشروع الفنية والعقارية"، مشيرا الى ان هذه اللجنة ستواصل عملها بصفة لصيقة الى جانب المقاول المشرف و مصالح ادارة انتاج ونقل الغاز بالشركة التونسية للكهرباء والغاز من اجل تذليل كل الصعوبات الطارئة، ونوّه والي بنزرت، في هذا الصدد، بوقفة كل الاطراف والهياكل دون استثناء من اجل وضع المشروع على المسار الصحيح وتسهيل انطلاق انجازه، متعهدا بضمان السلطة الجهوية والمركزية لحقوق الجميع ولاسيما المواطنين والأهالي في ما يتعلق بمسالة التعويضات العينية وغيرها.وذكر ان "الجزء الثاني من المشروع والرابط بين منطقة المبطوح وحتى معتمدية جرزونة سيتم اعلان طلب العروض بشأنه خلال نهاية شهر مارس المقبل على ان تنطلق اشغاله خلال شهر جوان من السنة الجارية ويستكمل في نهاية سنة 2018 ، أما بالنسبة للقسط الثالث من المشروع والمتعلق بالجهة الغربية للولاية والتي تضم مناطق "غار الملح" و"رأس الجبل" و"العالية" والمناطق المجاورة لها فقد انطلقت اللجنة الفنية الجهوية المكلفة بمتابعة المشروع، بداية الاسبوع الجاري، في تحديد المسار والعمل على حل الاشكاليات العقارية القائمة، وعن القسط الرابع والخاص بالمنطقة الشرقية للولاية فسيكون التعاطي معها بالتوازي مع استكمال المراحل السابقة وبنفس الطريقة العملية والميدانية خاصة".من جهته، أوضح رئيس المشروع وممثل ادارة انتاج ونقل الغاز بالشركة التونسية للكهرباء والغاز ، بلقاسم اولاد احمد، ان "الاعتمادات الجملية لمشروع تزويد ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي تقدر بحوالي 83 مليون دينارا على مسار حوالي 114 كلم، وسيتم ضمن اقساطه الاربعة المشار اليها سلفا تركيز ما يناهز الـ15 محطة غاز ومن المبرمج ان تتولى ادارة انتاج ونقل الغاز بالشركة التونسية للكهرباء والغاز متابعته انجازا وتقييما"، على حد قوله.يشار الى ان انطلاق المشروع تم اليوم باشراف والي بنزرت محمد قويدر وحضور كل من معتمد أوتيك سمير حمايدة والكاتب العام للولاية حمادي بن عمر ورئيس المشروع الممثل لادارة انتاج ونقل الغاز بالشركة التونسية للكهرباء والغاز بلقاسم اولاد احمد، الى جانب المقاول المشرف.