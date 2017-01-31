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Politique

سمير الطيب: ضرورة القيام بالتصريح بالممتلكات من قبل كل من المديرين العامين بالوزارة وأعضاء الديوان

Mardi 31 Janvier 2017
بــاب نــات - ذكر وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب، بضرورة قيام المديرين العاميين وأعضاء الديوان بالوزارة بالتصريح بالممتلكات، وذلك خلال إجتماع إنتظم الثلاثاء، وتمحور حول إستعراض غايات الإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وتطبيقها على مستوى الوزارة في إطار الإعداد لخطة عمل قطاعية في المجال .

وشدد وزير الفلاحة على ضرورة تفاعل مختلف الأطراف المتدخلة لإحكام إعداد خطة العمل المزمع إحداثها تطبيقا للإستراتيجية، وفي كنف الإتفاقية المشتركة بين الوزارة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تم إمضاؤها مؤخرا.



Publié le:2017-01-31 19:28:31

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
- * - * -




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