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Régions

اطلاق سلحفاة بحرية نادرة في عرض البحر بعد ان علقت في شباك أحد المراكب بالمهدية

Mardi 31 Janvier 2017
بــاب نــات - واكب عدد هام من المواطنين والتلاميذ اليوم الثلاثاء بأحد شواطئ المهدية، عملية اطلاق سلحفاة بحرية نادرة في عرض البحر، بعد ان كانت قد علقت بشباك أحد المراكب يوم الاحد الماضي، وكانت في حالة سيئة استدعت إخطار الحرس البحري الذي تكفل برعايتها وسط الماء.

واوضح صاحب المركب (وهو ايضا صاحب نادي الغوص "كاب افريك") محمد الدلدول، أنه "تم الاتصال بفريق من المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار إلى جانب أطباء مختصين سهروا على علاج السلحفاة وتمكينها من استعادة نشاطها، خاصة وأنها تنتمي إلى فصيلة نادرة ومهددة بالانقراض".
واستعرض المختصون أمام التلاميذ، مميزات هذا الحيوان البحري، وبسطة حول حياته وخصائصه البيولوجية، إلى جانب دروس تحسيسية حول طرق العناية بهذه النوعية والمحافظة على البيئة البحرية من التلوث وخاصة بالمواد البلاستيكية.
ووضع فريق المعهد الوطني لعلوم وتكنلوجيا البحار بطاقة تتبع على السلحفاة التي أطلق عليها اسم "عائشة"، لمواصلة مراقبتها خلال تنقلها أو وضعها للبيض على أحد سواحل البحر الأبيض المتوسط.



Publié le:2017-01-31 19:19:17

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
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Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
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Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
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