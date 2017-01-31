اطلاق سلحفاة بحرية نادرة في عرض البحر بعد ان علقت في شباك أحد المراكب بالمهدية

واوضح صاحب المركب (وهو ايضا صاحب نادي الغوص "كاب افريك") محمد الدلدول، أنه "تم الاتصال بفريق من المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار إلى جانب أطباء مختصين سهروا على علاج السلحفاة وتمكينها من استعادة نشاطها، خاصة وأنها تنتمي إلى فصيلة نادرة ومهددة بالانقراض".
واستعرض المختصون أمام التلاميذ، مميزات هذا الحيوان البحري، وبسطة حول حياته وخصائصه البيولوجية، إلى جانب دروس تحسيسية حول طرق العناية بهذه النوعية والمحافظة على البيئة البحرية من التلوث وخاصة بالمواد البلاستيكية.
ووضع فريق المعهد الوطني لعلوم وتكنلوجيا البحار بطاقة تتبع على السلحفاة التي أطلق عليها اسم "عائشة"، لمواصلة مراقبتها خلال تنقلها أو وضعها للبيض على أحد سواحل البحر الأبيض المتوسط.
Publié le:2017-01-31 19:19:17
Par:almokh (Tunisia )
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