وزير الشؤون الاجتماعية: قريبا استئناف المفاوضات بشأن الزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص

Mardi 31 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-31 19:13:19

- قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الثلاثاء ،إنه من المنتظر أن تستأنف قريبا، المفاوضات الاجتماعية التي انطلقت في أواخر السنة الماضية بشأن الزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص.وأوضح في تصريح إعلامي ، أدلى به على هامش انطلاق أشغال الندوة الوطنية التي تنعقد على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء بقمرت الضاحية الشمالية للعاصمة، حول " إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية: من الإحاطة إلى الحقوق "، أن الأطراف الاجتماعية ستعود للمفاوضات بشأن الزيادة في أجور القطاع الخاص التي توقفت مؤقتا بسبب الانشغال بالمؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد العام التونسي للشغل.وكانت الأطراف الاجتماعية تأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن الزيادة في الأجور في القطاع الخاص مع حلول الذكرى السادسة للثورة الموافقة ليوم 14 جانفي 2017.