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وزير الشؤون الاجتماعية: قريبا استئناف المفاوضات بشأن الزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص

Mardi 31 Janvier 2017
بــاب نــات - قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الثلاثاء ،إنه من المنتظر أن تستأنف قريبا، المفاوضات الاجتماعية التي انطلقت في أواخر السنة الماضية بشأن الزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص.

وأوضح في تصريح إعلامي ، أدلى به على هامش انطلاق أشغال الندوة الوطنية التي تنعقد على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء بقمرت الضاحية الشمالية للعاصمة، حول " إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية: من الإحاطة إلى الحقوق "، أن الأطراف الاجتماعية ستعود للمفاوضات بشأن الزيادة في أجور القطاع الخاص التي توقفت مؤقتا بسبب الانشغال بالمؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد العام التونسي للشغل.
وكانت الأطراف الاجتماعية تأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن الزيادة في الأجور في القطاع الخاص مع حلول الذكرى السادسة للثورة الموافقة ليوم 14 جانفي 2017.



Publié le:2017-01-31 19:13:19

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
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