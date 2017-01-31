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Culture

ندوة بمتحف باردو حول ''أماكن مقدسة مشتركة، تناغم معماري''

Mardi 31 Janvier 2017
بــاب نــات - يستضيف المتحف الوطني بباردو صباح الجمعة 3 فيفري ندوة بعنوان "أماكن مقدسة مشتركة، تناغم معماري" يؤثثها كل من المهندس المعماري والجامعي الإيطالي باولو بلوني ومديرة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس نجلاء علاني.

هذه الندوة التي تنطلق على الساعة العاشرة صباحا، وفق ما أعلن المركز الثقافي الايطالي بتونس، تندرج في إطار معرض "أماكن مقدسة مشتركة" الملتئم بمتحف باردو من 19 نوفمبر 2016 إلى 12 فيفري 2017 وقد مثل هذا المعرض أيضا محور ندوة بعنوان "أماكن مقدسة مشتركة : مسارات بحث في المتوسط" تم تقديمها يوم 16 جانفي الماضي بمعهد البحوث حول المغرب المعاصر بتونس العاصمة، قدمها كل من ديوجيني البرتا ومنوال بينيكو محافظا معرض "أماكن مقدسة مشتركة" وصاحبا بادرة تنظيم هذا المعرض بباردو بعد أن أقيم سابقا بمتحف حضارات أوروبا والمتوسط بمرسيليا.



Publié le:2017-01-31 21:09:14

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
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