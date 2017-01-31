ندوة بمتحف باردو حول ''أماكن مقدسة مشتركة، تناغم معماري''

Mardi 31 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-31 21:09:14

- يستضيف المتحف الوطني بباردو صباح الجمعة 3 فيفري ندوة بعنوان "أماكن مقدسة مشتركة، تناغم معماري" يؤثثها كل من المهندس المعماري والجامعي الإيطالي باولو بلوني ومديرة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس نجلاء علاني.هذه الندوة التي تنطلق على الساعة العاشرة صباحا، وفق ما أعلن المركز الثقافي الايطالي بتونس، تندرج في إطار معرض "أماكن مقدسة مشتركة" الملتئم بمتحف باردو من 19 نوفمبر 2016 إلى 12 فيفري 2017 وقد مثل هذا المعرض أيضا محور ندوة بعنوان "أماكن مقدسة مشتركة : مسارات بحث في المتوسط" تم تقديمها يوم 16 جانفي الماضي بمعهد البحوث حول المغرب المعاصر بتونس العاصمة، قدمها كل من ديوجيني البرتا ومنوال بينيكو محافظا معرض "أماكن مقدسة مشتركة" وصاحبا بادرة تنظيم هذا المعرض بباردو بعد أن أقيم سابقا بمتحف حضارات أوروبا والمتوسط بمرسيليا.