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Politique

حزب العمال يطالب بإلغاء حركة المعتمدين والمعتمدين الأول الأخيرة

Mardi 31 Janvier 2017
بــاب نــات - اعتبر حزب العمال أن الحركة التي أجرتها رئاسة الحكومة على المعتمدين والمعتمدين الأول في 6 ولايات و114 معتمدية، جاءت "لتؤكد مجدّدا المنطق السائد والمحتكم للزبونية والولاءات والعلاقات المشبوهة والتّرضيات الحزبيّة في صفوف الائتلاف الحاكم"، مطالبا بإلغاء هذه الحركة واعتماد معايير الكفاءة والاقتدار والنزاهة.

وأدان الحزب، في بيان له اليوم الثلاثاء، ما وصفه "بالإصرار على نفس التمشّيات في التعامل مع المرفق العام ومؤسّسات تسيير الشأن العام من قبل فريق الفشل الحاكم الذي يواصل انتداب رموز وخرّيجي حزب التجمّع المنحل، بمن فيهم من تعلّقت بهم شبهات فساد".
كما اعتبر أن تعاطي ما أسماه بـ"التحالف اليميني" الحاكم مع المناصب العامة في الدولة على أنها غنائم، يكشف عن طبيعة هؤلاء الحكام الذين لا علاقة لهم بالشفافية وبمبادئ الحكم الرشيد التي يدّعونها"، محمّلا مجلس نواب الشعب ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب الديمقراطية مسؤوليتهم في التصدّي لهذا الأسلوب المضرّ بالبلاد والشعب.
وقد أثارت التعيينات الاخيرة في سلك المعتمدين جدلا واسعا على الساحة السياسية في تونس، إذ انتقدتها بعض الأطراف السياسية، معتبرة، بالخصوص، أنها خضعت للمحاصصة الحزبية، إضافة إلى عدم الالتزام، في تسمية المعتمدين الجدد، بمقاييس الكفاءة والمستوى التعليمي والحياد .
ونفى رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، في تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء، أية نية للتراجع عن التعيينات الأخيرة للمعتمدين.



Publié le:2017-01-31 18:39:25

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2 de 2 commentaires pour l'article 137713

Langdevip  (France)  |Mardi 31 Janvier 2017 à 19h 41m |           


لازم فيهم موالين لحزب حمة

يلزم التغيير , للكشف عن الفساد يا حمة


MOUSALIM  (Tunisia)  |Mardi 31 Janvier 2017 à 18h 52m |           
بيان لحزب العمال بدل الجبهة قد يخفي شقوق في الطريق .



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
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