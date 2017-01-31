مجموعة ''الشايع'' الكويتية ترغب في جعل تونس مركزا إقليميا لشركاتها

Mardi 31 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-31 17:23:16

- أكد الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة مجموعة "الشايع" رجل الإعمال الكويتي محمد عبد العزيز الشايع، عن حرص مجموعته على جعل تونس مركزا إقليميا للمجموعة بمنطقة شمال إفريقيا إلى جانب إقامة مركز إقليمي للتكوين لفائدة موظفي المجموعة بتونس.وأعرب إثر لقائه الثلاثاء برئيس الحكومة يوسف الشاهد عن إستعداد مجموعته للإستثمار والتعاون والشراكة الإستراتيجية بين تونس والمجموعة وفق رؤية ثنائية مستقبلية.