يوسف الشاهد ينفي أي نية للتراجع عن التعيينات الاخيرة في سلك المعتمدين

وقال الشاهد، على هامش إشرافه في ضاحية قمرت بالعاصمة على افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول "إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية: من الاحاطة إلى الحقوق": "ليس هناك أي نية للتراجع عن هذه التعينات".
وقد أثارت التعيينات الاخيرة في سلك المعتمدين جدلا واسعا على الساحة السياسية في تونس، إذ انتقدتها بعض الاطراف السياسية، معتبرة، بالخصوص، أنها خضعت للمحاصصة الحزبية، إضافة إلى عدم الالتزام، في تسمية المعتمدين الجدد، بمقاييس الكفاءة والمستوى التعليمي والحياد .
Publié le:2017-01-31 17:11:28
Par:Aboufyras Belhoula (Tunisia )
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