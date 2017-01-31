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Politique

يوسف الشاهد ينفي أي نية للتراجع عن التعيينات الاخيرة في سلك المعتمدين

Mardi 31 Janvier 2017
بــاب نــات - نفى رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، اليوم الثلاثاء، في تصريح إعلامي، أي نية للتراجع عن التعيينات الاخيرة في سلك المعتمدين.
وقال الشاهد، على هامش إشرافه في ضاحية قمرت بالعاصمة على افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول "إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية: من الاحاطة إلى الحقوق": "ليس هناك أي نية للتراجع عن هذه التعينات".

وقد أثارت التعيينات الاخيرة في سلك المعتمدين جدلا واسعا على الساحة السياسية في تونس، إذ انتقدتها بعض الاطراف السياسية، معتبرة، بالخصوص، أنها خضعت للمحاصصة الحزبية، إضافة إلى عدم الالتزام، في تسمية المعتمدين الجدد، بمقاييس الكفاءة والمستوى التعليمي والحياد .



Publié le:2017-01-31 17:11:28

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1 de 1 commentaires pour l'article 137707

Sinbad  (Qatar)  |Mardi 31 Janvier 2017 à 18h 04m |           
لأن القرار في يد أسياده اللصوص والفاسدين في النداء ولأنهم يريدون الفوز في الانتخابات المحلية بالتزوير وتلك مهمة المعتمدين والعمد
نفس أساليب التجمع



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
- * - * -




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