مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع قانون الانتخابات

Mardi 31 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-31 17:00:09

- صادق مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الثلاثاء 31 جانفي على مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء برمته وذلك بموافقة 139 نائبا ورفض 22 آخرين ودون احتفاظ