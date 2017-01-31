الأمين العام لاتحاد الشغل يطمئن على صحة المناضلة مية الجريبي

وعبرت مية الجريبي عن ابتهاجها بهذه الزيارة، وعن تهانيها لقيادة الاتحاد بنجاح مؤتمره، وحيت الدور الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل في الدفاع عن التوازن في البلاد ومواصلة الريادة في خلق مبادرات وطنية جامعة، وفق بلاغ صادر عن الاتحاد.
وجرى اللقاء بحضور سمير الشفي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الشباب العامل والمرأة والجمعيات، وعصام الشابي الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري.
Publié le:2017-01-31 15:08:20
Par:langdevip (France )
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