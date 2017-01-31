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Politique

الأمين العام لاتحاد الشغل يطمئن على صحة المناضلة مية الجريبي

Mardi 31 Janvier 2017
بــاب نــات - أدى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الثلاثا،ء زيارة إلى الأمينة العامة للحزب الجمهوري، المناضلة مية الجريبي، للاطمئنان على صحتها، والتعبير عن تقديره الكبير لتاريخها ودورها النضالي والوطني، متمنيا لها كل الصحة.

وعبرت مية الجريبي عن ابتهاجها بهذه الزيارة، وعن تهانيها لقيادة الاتحاد بنجاح مؤتمره، وحيت الدور الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل في الدفاع عن التوازن في البلاد ومواصلة الريادة في خلق مبادرات وطنية جامعة، وفق بلاغ صادر عن الاتحاد.
وجرى اللقاء بحضور سمير الشفي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الشباب العامل والمرأة والجمعيات، وعصام الشابي الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري.




Publié le:2017-01-31 15:08:20

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
- * - * -




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