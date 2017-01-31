الكشف عن شبكة تنشط في مجال الإتجار بالمخدّرات بولايات تونس الكبرى والقبض على إثنين من أفرادها

وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه تم حجز 40 صفيحة من مخدّر القنب الهندي "زطلة" في حوزة الموقوفين، تزن حوالي 4 كلغ، الى جانب مبلغ مالي يفوق 20 ألف دينار، و3 درّاجات ناريّة يستعملانها في ترويج المخدّرات.
وأكدت أنه باستشارة النيابة العموميّة، أذنت للفرقة الأولى بالإدارة الفرعيّة لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس بالإحتفاظ بهما، ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهما، موضوعها "تكوين وفاق قصد المسك والحيازة والنقل والتوسّط والإتجار بموادّ مخدّرة".
Publié le:2017-01-31 15:02:02
Par:langdevip (France )
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