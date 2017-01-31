الكشف عن شبكة تنشط في مجال الإتجار بالمخدّرات بولايات تونس الكبرى والقبض على إثنين من أفرادها

Mardi 31 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-31 15:02:02

- تمكن أعوان الإدارة الفرعيّة لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس، أمس الإثنين، من الكشف عن شبكة تنشط في مجال الإتجار بالمخدّرات بولايات تونس الكبرى، وألقت القبض على إثنين من أفرادها، تتراوح أعمارهما بين 24 و39 سنة، أحدهما صادرة في شأنه 3 مناشير تفتيش من أجل ترويج المخدّرات.وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه تم حجز 40 صفيحة من مخدّر القنب الهندي "زطلة" في حوزة الموقوفين، تزن حوالي 4 كلغ، الى جانب مبلغ مالي يفوق 20 ألف دينار، و3 درّاجات ناريّة يستعملانها في ترويج المخدّرات.وأكدت أنه باستشارة النيابة العموميّة، أذنت للفرقة الأولى بالإدارة الفرعيّة لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس بالإحتفاظ بهما، ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهما، موضوعها "تكوين وفاق قصد المسك والحيازة والنقل والتوسّط والإتجار بموادّ مخدّرة".