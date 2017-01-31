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Régions

الكشف عن شبكة تنشط في مجال الإتجار بالمخدّرات بولايات تونس الكبرى والقبض على إثنين من أفرادها

Mardi 31 Janvier 2017
بــاب نــات - تمكن أعوان الإدارة الفرعيّة لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس، أمس الإثنين، من الكشف عن شبكة تنشط في مجال الإتجار بالمخدّرات بولايات تونس الكبرى، وألقت القبض على إثنين من أفرادها، تتراوح أعمارهما بين 24 و39 سنة، أحدهما صادرة في شأنه 3 مناشير تفتيش من أجل ترويج المخدّرات.

وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه تم حجز 40 صفيحة من مخدّر القنب الهندي "زطلة" في حوزة الموقوفين، تزن حوالي 4 كلغ، الى جانب مبلغ مالي يفوق 20 ألف دينار، و3 درّاجات ناريّة يستعملانها في ترويج المخدّرات.
وأكدت أنه باستشارة النيابة العموميّة، أذنت للفرقة الأولى بالإدارة الفرعيّة لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس بالإحتفاظ بهما، ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهما، موضوعها "تكوين وفاق قصد المسك والحيازة والنقل والتوسّط والإتجار بموادّ مخدّرة".



Publié le:2017-01-31 15:02:02

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
- * - * -




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