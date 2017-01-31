منظمة الدفاع عن المستهلك: قاطعوا الفلفل والطماطم ..تتراجع الأسعار

وبين سليم سعد الله في تصريح لاذاعة موزاييك , أنه تعودنا على استهلاك خضر 'الباكورات' إلا أن الأسعار قد ارتفعت بشكل لافت مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية مشيرا إلى أن الطماطم كانت تباع بـ 1100 مليم فقط في السنة الفارطة ووصل سعرها هذه السنة إلى حوالي 2500 مليم في هذه الفترة ،كما كشف بأن فلاحا في جهة الحامة قد صرّح انه باع 'الفلفل' ب1200 مليم في حين يصل سعره في السوق حاليا إلى أكثر من 3 دينارات.
وشدد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك على أن الحل للضغط على الأسعار ومراقبتها وتعديلها يكمن في مراقبة مسالك التوزيع وضرورة بيع كافة المنتوجات في أسواق الجملة والضرب على أيادي مسالك التوزيع الموازية.
Publié le:2017-01-31 15:01:40
Par:langdevip (France )
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