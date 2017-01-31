وفاة الأمين العام السابق لحزب الوحدة الشعبية محمد بلحاج عمر

Mardi 31 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-31 14:48:34

- توفي مساء أمس الإثنين السياسي محمد بلحاج عمر الأمين العام السابق لحزب الوحدة الشعبيّة، عن سن 83 سنة.محمد بالحاج عمر من مواليد عام 1934 وأصيل منطقة المعتمر التابعة لولاية المنستير، وهو مهندس زراعي، ووالد لثلاثة أبناء.وكان الفقيد عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس وتم إيقافه من قبل السلط سنة 1977 حيث قضى 20 شهرا في السجن بتهمة محاولة تأسيس حزب سياسي، قضى منها 6 أشهر في زنزانة فردية.وقام بلحاج عمر بعد خروجه من السجن بفترة قصيرة من تأسيس حركة الوحدة الشعبية التي كانت تنشط في السرية قبل أن يتحصل على التأشيرة القانونية للحزب سنة 1983 ويصبح أمينه العام وقاده لما يقارب 20 سنة.وكانت من بين أهداف الحزب العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي للشعوب العربية والتقليص من التبعية الاقتصادية.وتحصل الحزب في انتخابات 1994 على مقعدين في البرلمان من بين المقاعد المخصصة لأحزاب المعارضة، وفي انتخابات 1999 تقدم الأمين العام للحزب محمد بلحاج عمر للانتخابات الرئاسية وحصل على أقل من واحد بالمائة من أصوات الناخبين.حلا