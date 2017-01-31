Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Farid - Arrabi3  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Politique

وفاة الأمين العام السابق لحزب الوحدة الشعبية محمد بلحاج عمر

Mardi 31 Janvier 2017
بــاب نــات - توفي مساء أمس الإثنين السياسي محمد بلحاج عمر الأمين العام السابق لحزب الوحدة الشعبيّة، عن سن 83 سنة.
محمد بالحاج عمر من مواليد عام 1934 وأصيل منطقة المعتمر التابعة لولاية المنستير، وهو مهندس زراعي، ووالد لثلاثة أبناء.
وكان الفقيد عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس وتم إيقافه من قبل السلط سنة 1977 حيث قضى 20 شهرا في السجن بتهمة محاولة تأسيس حزب سياسي، قضى منها 6 أشهر في زنزانة فردية.

وقام بلحاج عمر بعد خروجه من السجن بفترة قصيرة من تأسيس حركة الوحدة الشعبية التي كانت تنشط في السرية قبل أن يتحصل على التأشيرة القانونية للحزب سنة 1983 ويصبح أمينه العام وقاده لما يقارب 20 سنة.
وكانت من بين أهداف الحزب العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي للشعوب العربية والتقليص من التبعية الاقتصادية.
وتحصل الحزب في انتخابات 1994 على مقعدين في البرلمان من بين المقاعد المخصصة لأحزاب المعارضة، وفي انتخابات 1999 تقدم الأمين العام للحزب محمد بلحاج عمر للانتخابات الرئاسية وحصل على أقل من واحد بالمائة من أصوات الناخبين.
حلا



Publié le:2017-01-31 14:48:34

cadre-701c9700347af4b8d888f2ab43388c60-2017-01-31 14:48:34
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 137700



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12192,1

  • (27/01)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 2,47188 DT        1$ =2,31250 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27/01)   96,7 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137700 1754|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires