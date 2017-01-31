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Politique

مجلس نواب الشعب يصادق على إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول الشبكات المتورطة في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر

Mardi 31 Janvier 2017
بــاب نــات - صوت مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدها اليوم الثلاثاء، على إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، بأغلبية 132 نائبا، مقابل تسجيل تحفظ وحيد، و معارضة نائب واحد.
وكان أكثر من مائة نائب قد أمضوا منتصف الشهر الجاري على عريضة لتكوين هذه اللجنة، حسب ما صرحت به سابقا النائبة عن حركة نداء تونس، صبرين القوبنطيتي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأفادت النائبة، بأن نوابا من أغلب الكتل البرلمانية (الحرة لحركة مشروع تونس وحركة النهضة وحركة نداء تونس والجبهة الشعبية وآفاق تونس)، قد أمضوا على هذه العريضة للمطالبة بالتحقيق في هذا الموضوع، "نظرا لخطورته، وتداعياته على الشباب التونسي"، مشددة على "ضرورة محاسبة من سهل عمليات تسفير الشباب، ومن تولى دمغجتهم، ومن وقف وراء ذهابهم إلى بؤر التوتر ومناطق القتال".
وتم التصويت على إحداث هذه اللجنة البرلمانية، اثر التصويت خلال الجلسة العامة على تعديل في جدول أعمالها، اقره مكتب المجلس الخميس الماضي، وينص على ان يشرع غدا الأربعاء في النظر في تنقيح و إتمام قانون الانتخابات و الاستفتاء، وهو ما عارضه بشدة عدد كبير من النواب، و اعتبروه "إخلالا بالنظام الداخلي للمجلس وخرقا له".
وبعد توقف الجلسة الصباحية لأكثر من ساعة، طرح رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر على النواب تعديل جدول أعمال الجلسة العامة لنهار اليوم، وقد صوت لفائدة التعديل 126 نائبا مقابل اعتراض ستة نواب و تحفظ 7 آخرين.
ورفع رئيس الجلسة اثر ذلك الجلسة ، على أن تستأنف الأشغال على الساعة الثالثة ظهرا حسب جدول الأعمال المعدل، إلى حين حضور وزير الشؤون المحلية و البيئة لتقديم مقترح التعديلات الحكومية المتعلقة بإتمام و تنقيح قانون الانتخابات و الاستفتاء.



Publié le:2017-01-31 14:33:23

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
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Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
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