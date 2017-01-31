Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Malouf - Dhil...  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Justice

قاضي تحقيق أول بالمحكمة الإبتدائية بتونس: هناك علاقة عضوية بين جرائم التهريب وجرائم تمويل الإرهاب

Mardi 31 Janvier 2017
بــاب نــات - أكد قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الإبتدائية بتونس، محمد كمون، وجود "علاقة عضوية بين جرائم التهريب وجرائم تمويل الإرهاب"، ملاحظا أن "ظهور الجريمة الإرهابية يرتكز بشكل محوري على عملية التمويل".

وبين كمون لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، علاقة الجريمة الإرهابية، عموما، بمجال المال، مشددا على "ضرورة تمييزها، من الناحية القانونية، عن بعض الجرائم القريبة منها أو المتداخلة معها"، وذلك في محاضرة بعنوان "جريمة تمويل الإرهاب"، قدمها بمناسبة اليوم الدراسي الذي إنتظم اليوم الثلاثاء بمقر الوكالة، في إطار (منتدى وات)، تناول موضوع "الجريمة الارهابية وعلاقتها بالتهريب".

وفي هذا الصدد أبرز قاضي التحقيق الأول، علاقة الإرهاب بجريمة غسل الأموال، مشيرا إلى "التداخل بين الجريمتين، على أساس إمكانية إستغلال الأموال، موضوع الغسل، في جرائم تمويل الإرهاب، وكذلك مشاركة بعض التنظيمات أو الجمعيات الإرهابية في عمليات غسل الأموال".
وفي إشارة إلى علاقة الإرهاب بجريمة التهريب، أوضح محمد كمون أن "المجموعات الإرهابية يمكن أن تمارس التهريب، بصفة مباشرة، عن طريق البعض من عناصرها. كما يمكنها الإلتجاء إلى أشخاص غير منتمين لها ".

وقال في سياق متصل: "العلاقة بين المجموعات الإرهابية وبعض الناشطين في مجال التهريب، تكون عضوية، على أساس حاجة المهربين للمال الذي توفره المجموعات الإرهابية، نظير الخدمات المقدمة لهم".

كما استعرض المحاضر عديد الفرضيات التي اعتبر أنها تجعل من التهريب جريمة في علاقة بتمويل الإرهاب، ومنها تهريب الأشخاص وتهريب الأسلحة والبضائع عموما وتهريب الأموال.

يذكر أن هذا اليوم الدراسي الذي نظمته الدائرة السياسية والدبلوماسية بوكالة تونس إفريقيا للأنباء تضمن مداخلة ثانية حول "تمويل الإرهاب وآليات مكافحته" قدمها لطفي حشيشة، كاتب عام اللجنة التونسية للتحاليل المالية (البنك المركزي التونسي).

Publié le:2017-01-31 13:40:16

cadre-8629824be1ae2b0db5803c9fc6a3b843-2017-01-31 13:40:16
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 137696



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12192,1

  • (27/01)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 2,47188 DT        1$ =2,31250 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27/01)   96,7 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137696 514|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires