قاضي تحقيق أول بالمحكمة الإبتدائية بتونس: هناك علاقة عضوية بين جرائم التهريب وجرائم تمويل الإرهاب

Mardi 31 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-31 13:40:16

- أكد قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الإبتدائية بتونس، محمد كمون، وجود "علاقة عضوية بين جرائم التهريب وجرائم تمويل الإرهاب"، ملاحظا أن "ظهور الجريمة الإرهابية يرتكز بشكل محوري على عملية التمويل".وبين كمون لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، علاقة الجريمة الإرهابية، عموما، بمجال المال، مشددا على "ضرورة تمييزها، من الناحية القانونية، عن بعض الجرائم القريبة منها أو المتداخلة معها"، وذلك في محاضرة بعنوان "جريمة تمويل الإرهاب"، قدمها بمناسبة اليوم الدراسي الذي إنتظم اليوم الثلاثاء بمقر الوكالة، في إطار (منتدى وات)، تناول موضوع "الجريمة الارهابية وعلاقتها بالتهريب".وفي هذا الصدد أبرز قاضي التحقيق الأول، علاقة الإرهاب بجريمة غسل الأموال، مشيرا إلى "التداخل بين الجريمتين، على أساس إمكانية إستغلال الأموال، موضوع الغسل، في جرائم تمويل الإرهاب، وكذلك مشاركة بعض التنظيمات أو الجمعيات الإرهابية في عمليات غسل الأموال".وفي إشارة إلى علاقة الإرهاب بجريمة التهريب، أوضح محمد كمون أن "المجموعات الإرهابية يمكن أن تمارس التهريب، بصفة مباشرة، عن طريق البعض من عناصرها. كما يمكنها الإلتجاء إلى أشخاص غير منتمين لها ".وقال في سياق متصل: "العلاقة بين المجموعات الإرهابية وبعض الناشطين في مجال التهريب، تكون عضوية، على أساس حاجة المهربين للمال الذي توفره المجموعات الإرهابية، نظير الخدمات المقدمة لهم".كما استعرض المحاضر عديد الفرضيات التي اعتبر أنها تجعل من التهريب جريمة في علاقة بتمويل الإرهاب، ومنها تهريب الأشخاص وتهريب الأسلحة والبضائع عموما وتهريب الأموال.يذكر أن هذا اليوم الدراسي الذي نظمته الدائرة السياسية والدبلوماسية بوكالة تونس إفريقيا للأنباء تضمن مداخلة ثانية حول "تمويل الإرهاب وآليات مكافحته" قدمها لطفي حشيشة، كاتب عام اللجنة التونسية للتحاليل المالية (البنك المركزي التونسي).