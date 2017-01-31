أعوان الاستعجالي بمستشفى الطاهر صفر بالمهدية يحتجون على الاكتظاظ الذي يعانيه القسم

Mardi 31 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-31 13:16:59

- أكد كاتب عام نقابة الأطباء بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية محمد صيود اليوم الثلاثاء، أن قسم الاستعجالي "يعاني اكتظاظا متزايدا في عدد المرضى، وهو ما دفع الأعوان العاملين به الى تنظيم وقفة احتجاجية".وأوضح صيود أن قسم الاستعجالي "يستوعب في الوقت الراهن أكثر من 35 مريضا تجاوزت مدة إقامتهم 48 ساعة في مخالفة للقانون الذي لا يسمح بتجاوز هذه المدة بل يفرض نقل المرضى إلى أقسام الاختصاص"، مضيفا ان القسم "يشتكي من نقص فادح في موارده البشرية من أطباء وإطارات شبه طبية، وكذلك عاملات النظافة"، مشيرا إلى أنه "لم يتم تعويض الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد وغادروا القسم مما يخلق اختناقا لدى الإطارات المباشرة".وبين صيود أنه من الضروري "انتداب موارد بشرية بصفة عاجلة وتنفيذ محاضر الجلسات التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات سابقة بإدارة المستشفى والتي تقضي بسرعة نقل المرضى المقيمين من الاستعجالي إلى الأقسام الأخرى".وشددت المديرة العامة لمستشفى الطاهر صفر بسمة غضبان، من جهتها، على "الجهد الكبير الذي تبذله الإطارات الطبية في القسم الاستعجالي رغم نقص العدد وقلة التجهيزات وضيق الفضاء"، وأكدت أن "مشروعا يجري إنجازه، يتعلق بتوسيع القسم الاستعجالي، ينتظر أن تنتهي أشغاله في غضون ثمانية أشهر وهو ما سيمكن من رفع طاقة الاستيعاب وتطوير خدمة الاستعجالي".وأضافت أن القسم الاستعجالي، رغم أنه لا يتوفر إلا على 7 أسرة، فإنه "يعاني منذ حوالي شهرين ارتفاعا ملحوظا في عدد المرضى الذي بلغ 42 مريضا في ليلة واحدة، وهو ما يصعب الأمور على الطاقم العامل به".وقالت مديرة المستشفى أن جلسة طارئة ستنتظم، اليوم الثلاثاء، مع رؤساء الأقسام للنظر في حلول تكفل سرعة نقل المرضى من القسم الاستعجالي إلى الأقسام، التي تعاني بدورها اكتظاظا كبيرا"، وبينت ان "جلسة مرتقبة ستنعقد قريبا مع المدير الجهوي للصحة والأطباء المنسقين في المستشفيات الجهوية لقبول عدد من المرضى الإضافيين للتقليص من عدد الوافدين على مستشفى الطاهر صفر".ودعت، في نفس الإطار، كل المواطنين إلى "الإقلاع عن الإعتداءات تجاه الأطباء والإطارات شبه الطبية والمساعدة على الانضباط واحترام المستشفى للمساعدة على النهوض بالقطاع وجودة خدماته".