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Sécurité

وضع حزام الامان سيكون اجباريا ابتداء من شهر أفريل المقبل

Mardi 31 Janvier 2017
بــاب نــات - أفاد، رئيس الجمعية التونسية لممتحني رخص السياقة والسلامة المرورية، أنيس بن حسون، أن وضع حزام الأمان داخل وخارج مناطق العمران وفي الطرقات السيارة، سيكون اجباريا ابتداء من يوم 27 أفريل القادم.

وأوضح، أنيس بن حسون، في تصريح ل"وات" ،الثلاثاء، أن "الامر الحكومي الخاص بتنقيح الامر المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات قد صدر بالرائد الرسمي يوم 27 جانفي الجاري وسيتم تطبيقه بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره" مشيرا الى أن "وضع حزام الامان سيكون إجباريا على السائق والراكب الأمامي في مرحلة اولى وعلى راكبي المقاعد الخلفية ابتداء من أفريل 2018".
وأضاف أن "الخطية الماليّة التي ستسلّط على المخالفين ستكون في حدود الـ40 دينار" مفسرا بأنها "ستكون مخالفة من الصنف الرابع".
وأشار في ذات السياق ، الى أن "هذا الامر يعفي عربات النقل غير المنتظم للأشخاص من إجبارية وضع حزام الأمان، على غرار سيارات التاكسي والتاكسي الجماعي والنقل الريفي فقط داخل مواطن العمران وأثناء ممارسة المهنة".
وأفاد، أن "جميع الدراسات والاحصائيات أثبتت أهمية استعمال حزام الامان عند السياقة حيث سيمكن من التخفيض من عدد الوفايات المنجرة عن حوادث الطرقات بنسبة حوالي 50 بالمائة بالنسبة للسواق وراكبي المقاعد الامامية لتصل هذه النسبة الى 75 بالمائة الى راكبي المقاعد الخلفية".
وأكد، رئيس الجمعية، على "أهمية دور المجتمع المدني في القيام بحملات اعلامية للتعريف باحكام الامر والتحسيس والتوعية بأهمية وضع حزام الامان ودوره في التقليص من حوادث المرور والتخفيض من اثار الحوادث الخطيرة والقاتلة".



Publié le:2017-01-31 12:31:07

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Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
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