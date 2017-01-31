وضع حزام الامان سيكون اجباريا ابتداء من شهر أفريل المقبل

Mardi 31 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-31 12:31:07

- أفاد، رئيس الجمعية التونسية لممتحني رخص السياقة والسلامة المرورية، أنيس بن حسون، أن وضع حزام الأمان داخل وخارج مناطق العمران وفي الطرقات السيارة، سيكون اجباريا ابتداء من يوم 27 أفريل القادم.وأوضح، أنيس بن حسون، في تصريح ل"وات" ،الثلاثاء، أن "الامر الحكومي الخاص بتنقيح الامر المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات قد صدر بالرائد الرسمي يوم 27 جانفي الجاري وسيتم تطبيقه بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره" مشيرا الى أن "وضع حزام الامان سيكون إجباريا على السائق والراكب الأمامي في مرحلة اولى وعلى راكبي المقاعد الخلفية ابتداء من أفريل 2018".وأضاف أن "الخطية الماليّة التي ستسلّط على المخالفين ستكون في حدود الـ40 دينار" مفسرا بأنها "ستكون مخالفة من الصنف الرابع".وأشار في ذات السياق ، الى أن "هذا الامر يعفي عربات النقل غير المنتظم للأشخاص من إجبارية وضع حزام الأمان، على غرار سيارات التاكسي والتاكسي الجماعي والنقل الريفي فقط داخل مواطن العمران وأثناء ممارسة المهنة".وأفاد، أن "جميع الدراسات والاحصائيات أثبتت أهمية استعمال حزام الامان عند السياقة حيث سيمكن من التخفيض من عدد الوفايات المنجرة عن حوادث الطرقات بنسبة حوالي 50 بالمائة بالنسبة للسواق وراكبي المقاعد الامامية لتصل هذه النسبة الى 75 بالمائة الى راكبي المقاعد الخلفية".وأكد، رئيس الجمعية، على "أهمية دور المجتمع المدني في القيام بحملات اعلامية للتعريف باحكام الامر والتحسيس والتوعية بأهمية وضع حزام الامان ودوره في التقليص من حوادث المرور والتخفيض من اثار الحوادث الخطيرة والقاتلة".