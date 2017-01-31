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Justice

وزير العدل يلتقي المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب

Mardi 31 Janvier 2017
بــاب نــات - استقبل صباح اليوم وزير العدل السيد غازي الجريبي المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب السيد " بن ايمرسون " ، الذي يؤدي زيارة إلى تونس فيما بين 30 جانفي و 03 فيفري 2017، وقد تمحور اللقاء حول عديد المسائل ذات العلاقة بمكافحة الجرائم الإرهابية وخاصة ما اتصل منها بالقانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال المصادق عليه في أوت 2015 ومدى نجاعة تنفيذ أحكامه، لا سيما من حيث تحقيق المعادلة بين التصدي للجريمة الإرهابية وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة .




Publié le:2017-01-31 12:13:08

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
- * - * -




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