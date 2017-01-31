وزير العدل يلتقي المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب

Mardi 31 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-31 12:13:08

- استقبل صباح اليوم وزير العدل السيد غازي الجريبي المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب السيد " بن ايمرسون " ، الذي يؤدي زيارة إلى تونس فيما بين 30 جانفي و 03 فيفري 2017، وقد تمحور اللقاء حول عديد المسائل ذات العلاقة بمكافحة الجرائم الإرهابية وخاصة ما اتصل منها بالقانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال المصادق عليه في أوت 2015 ومدى نجاعة تنفيذ أحكامه، لا سيما من حيث تحقيق المعادلة بين التصدي للجريمة الإرهابية وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة .