Publié le:2017-01-31 12:13:08
وزير العدل يلتقي المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب
Mardi 31 Janvier 2017
بــاب نــات - استقبل صباح اليوم وزير العدل السيد غازي الجريبي المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب السيد " بن ايمرسون " ، الذي يؤدي زيارة إلى تونس فيما بين 30 جانفي و 03 فيفري 2017، وقد تمحور اللقاء حول عديد المسائل ذات العلاقة بمكافحة الجرائم الإرهابية وخاصة ما اتصل منها بالقانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال المصادق عليه في أوت 2015 ومدى نجاعة تنفيذ أحكامه، لا سيما من حيث تحقيق المعادلة بين التصدي للجريمة الإرهابية وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة .
Publié le:2017-01-31 12:13:08
Publié le:2017-01-31 12:13:08
cadre-9af2ca4028cc5536a1496c1c6fae279f-2017-01-31 12:13:08
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|Diff
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-3
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|Diff
|7
|3
|2
|2
|0
|4
|6
|3
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|Diff
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|2
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|Diff
|7
|3
|2
|1
|0
|2
|6
|3
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|1
|3
|0
|1
|2
|-2
|Quarts de Finale
|Burkina Faso
|-
|Tunisie
|Sénégal
|-
|Cameroun
|RD Congo
|-
|Ghana
|Egypte
|-
|Maroc
|Demi Finale
|Burkina Faso
|-
|Egypte
|Cameroun
|-
|Ghana
|Finale
|-
|*
|-
|*
|-
En continu
- Hier 23:52 صابر الوسلاتي: لاعبو المنتخب الوطني ''تعبوا
- Hier 23:14 ''نحبّ نولّي معتمد''
- Hier 23:11 6 مؤسسات صناعية في ولاية قابس تدخل طور الان
- Hier 22:36 تعرض فرقاطة سعودية لهجوم إرهابي من قبل زوارق
- Hier 22:04 مشاركة تونس في الاجتماع الوزاري التمهيدي الت
- Hier 21:13 وفاة أسرة كاملة تتركب من 3 أفراد بسبب تسرب غ
- Hier 21:02 وزارة التربية تنفذ خطة وطنيّة لمرافقة المؤسس
- Hier 20:54 المعتمرة المفقودة بالأراضي المقدسة تقيم بأح
- Hier 20:08 كاتب الدّولة لأملاك الدّولة يلتقي ممثلين عن
- Hier 19:37 دربي العاصمة بين الافريقي والترجي يوم 8 فيفر
- Hier 19:21 جولة في صفحات المواقع الاخبارية الالكترونية
- Hier 19:13 الكشف عن شبكة تهريب وترويج المخدّرات وحجز 15
- Hier 19:10 وزيرة الصحة ووزير البيئة والجماعات المحلية ي
- Hier 19:06 من المتوقع المصادقة على مشروع مخطط التنمية 2
- Hier 18:55 الجامعة العامة التونسية للشغل تندد بـ''المظل
- Hier 18:50 لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان تقرر تقديم طلب
- Hier 18:40 آمر الحرس الوطني: تسريبات ومعطيات مخالفة للق
- Hier 17:09 آمر الحرس الوطني يؤكد تسجيل تحسن ملحوظ في مك
- Hier 17:06 بن غربية : الحكومة تطالب حزب ''التحرير'' بت
- Hier 17:02 إدارة شرطة المرور تسجل إرتفاعا في عدد حوادث
- Hier 16:59 تونس تخسر سنويا حوالي 1 مليار دولار جراء حوا
- Hier 15:21 وزير الخارجية يؤكد في أديس أبابا موقف تونس ا
- Hier 15:18 وزارة الداخلية تنشر حصيلة نشاط وحدات الحرس ا
- Hier 15:04 حزب التيار الشعبي يؤكد دعمه لكل التحركات الا
- Hier 14:55 لجنة المالية تشرع الاثثنين فى مناقشة مخطط ال
- Hier 14:44 تونس تتطلع الى تحقيق نسبة نمو ب7ر3% خلال الف
- Hier 14:43 ثلاثة قتلى وثمانية جرحى في حادث مرور بالطري
- Hier 14:01 ترامب ، انزلاق الفوضى ، ترامب بداية الخراب
- Hier 13:49 الأولياء والتلاميذ يشتكون من تردي أسطول الن
- Hier 13:46 مجموعة إرهابية تقتحم 4 منازل في منطقة ''عين
- Hier 13:31 تطورات الأوضاع في ليبيا محور لقاء خميس الجهي
Indicateurs Banque Centrale
Tunis
Où nous suivre
(213865) الإعلامية التي أسقطت لطفي العماري
(160289) حافظ قائد السبسي في مشهد مخزي .
(142654) والدة الطفل ربيع: منير بن صالحة ا
(126138) صحفية قناة ''العربي اليوم'' تحرج م
(116234) سمير الوافي يتحول الى ''حزاز'' وسط
(110394) اليوم تقام بالعاصمة جنازة الضحيتين
(109088) ترحاب شعبي بمنصف المرزوقي خلال مشا
(108652) اطار امني: من المفروض ان يكون م
Par:zoulel (Tunisia )
Sur: بسيس: من يصعّدون ضد الغنوشي ينتظرون اللحظة التي يشير فيها إليهم ليزكيهم ويمنحهم السلطة