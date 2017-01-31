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Economie

مركز تجميع حليب جديد في برج العامري وملفّ مركز البطان لم يحسم بعد

Mardi 31 Janvier 2017
بــاب نــات - تدعّمت منظومة تجميع الحليب في ولاية منّوبة مع بداية السنة الحالية بمركز جديد في معتمدية برج العامري بطاقة استيعاب قدّرت بــــ8550 لترا حسب ما أفاد به المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بمنوبة فائز مسلم مراسلة (وات) بالجهة اليوم الثلاثاء .
وأشار إلى أنه بدخول هذا المركز الجديد حيز الاستغلال بعد حصول صاحبه على المصادقة الصحية البيطرية و استجابته الى المواصفات الفنية المنصوص عليها بكرّاس الشروط المتعلق باحداث مركز تجميع الحليب الطازج ونقله، صارت ولاية منوبة تؤم 05 مراكز تجميع حليب بطاقة استيعاب جملية تقدّر بــ69800 لتر يوميا .

وبيّن أن فضاء المركز المتضمّن لمخبر وقاعات تزود وقاعات قبول الحليب قد أنجز ضمن مكوّنات مشروع التنمية المندمجة ببرج العامري الذي انتهت أشغاله في 2014 بكلفة 5ر5 مليون دينار حيث تم تسويغه بمختلف مكوّناته اضافة الى شاحنة مبردة بصهريج من قبل المجلس الجهو ي بالولاية الى متصرف خاص.
وأوضح نفس المصدر أن انتاج الحليب خلال 2016 بلغ كمية 43305 أطنان مسجّلا زيادة تقدر ب4ر4 بالمائة مقارنة بإنتاج سنة 2015 التي بلغ فيها كمّية 41497 طنا وأرجع ذلك إلى ارتفاع قطيع الابقار الحلوب، مضيفا أن قطيع الأبقار بالجهة بلغ 17 الف رأس السنة الماضية مقابل 16480 رأسا خلال سنة 2015 .
من جهة أخرى تظلّ وضعية مركز تجميع الحليب بالبطان تثير الجدل بعد أن طالت إجراءات استرجاع العقار وهو على ملك الدولة الخاص حيث بقي بناية مهجورة بعد أن أفلست الشركة المتصرفة فيه وهي شركة البساتين للخدمات الفلاحية والتي كانت قد اقتنت الاصل التجاري من الشركة التونسية لصناعة الحليب في 1999 ولايزال ملف التصفية حسب مصدر من الادارة الجهوية لاملاك الدولة والشؤون العقارية في ولاية منوبة محل تقاض.
وأوضح نفس المصدر ان مصالح الادارة الجهوية وولاية منوبة قد راسلت المكلف العام بنزاعات الدولة للتدخل قصد استرجاع العقار الممتد جملة على مساحة 2500 متر مربع وإعادة توظيفه في أقرب الآجال كما كان محل متابعة من قبل كاتب الدّولة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد اثر زيارته نهاية شهر ديسمبر المنقضي إلى ولاية منوبة.



Publié le:2017-01-31 16:09:13

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
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