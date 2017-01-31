وحدة لصناعة المستلزمات الطبية لجراحة الاسنان هي الاولى في تونس والثانية في افريقيا في بني خداش تدخل حيّز الإنتاج

Mardi 31 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-31 15:02:44

- دخلت مؤخرا حيّز الانتاج وحدة لصناعة المستلزمات الطبية لجراحة الاسنان وبراعم جراحة العظام ركزها شاب في منطقة " قصر الجديد" في معتدية بني خداش من ولاية مدنين بعد أن عودته من بلد إقامته في الخارج ليكون المشروع الاول من نوعه في تونس والثاني في افريقيا بحسب ما ذكره صاحب المشروع سامي البوزيدي.وانطلق هذا المشروع الذي يمتلك صاحبه وشابان اخران مشروعين مماثلين له بكل من فرنسا والجزائر بكفاءات تونسية ومواصفات أوروبية عالمية ليوفر منتوجا ذا جودة عالية وبأسعار منافسة دوليا من شأنه أن يدعم قطاع جراحة الاسنان في تونس وأن يخفّض من كلفة هذه المستلزمات الى جانب اهميته في دفع نسق الاستثمار والتشغيل والاستفادة من الخبرات والكفاءات التونسية العالية، وفق ما قاله صاحبه لمراسلة (وات).وأوضح البوزيدي أن هذا المشروع الذي أنجزه في فترة وجيزة لم تتجاوز العشرين يوما بفضل تسهيلات وتشجيعات من مختلف المصالح المعنية، يشغل حاليا 7 من أصحاب الشهائد العليا الا انه مع توسيعه المبرمج هذه السنة ستتعزز طاقته التشغيلية إذ يعتزم إضافة غرفة للتعقيم ووحدة أخرى للانتاج اذا ما تلقى طلبات كبرى.ويوفر هذا المشروع الذي بلغت كلفة إنجازه ثمانمائة ألف أورو طاقة إنتاج هامة قادرة وفق البوزيدي على تلبية حاجيات السوق الداخلية والتصدير حيث يحمل طلبات من أوروبا ودول الخليج بالاضافة الى ما سيمثله من رافد للسوق المحلية من خلال توفير مستلزمات قطاع جراحة الاسنان التي تعتبر في اغلبها مستوردة.وتعتزم إدارة المشروع تنظيم حلقات تكوين في زراعة الاسنان بالتعاون مع الجمعية التونسية العلمية وذلك كل ثلاثة اشهر بناء على الطلبات ، بحسب ما عبّر عنه البوزيدي.