القطب القضائي لمكافحة الارهاب يتعهد بملف العملية الارهابية بكيباك الكندية التي راح ضحيتها مواطن تونسي وجرح تونسيين اثنين

Mardi 31 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-31 10:48:48

- افاد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليتي ان قاضي تحقيق بالقطب تعهد بملف العملية الارهابية التي جدت يوم الاحد الفارط بالمركز الاسلامي بمدينة كيباك الكندية والتي قتل فيها عدد من الاشخاص من بينهم مواطن تونسي واصيب اخرون بجروح من بينهم تونسييين اثنين.واشار السليتي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء صباح اليوم الثلاثاء ان القطب اذن بفتح بحث تحيقيقي ضد منفذ العملية من اجل "قتل شخص واحداث جروح وضرب وغير ذلك من انواع العنف والجرائم الارهابية طبقا لقانون الارهاب " واضاف السليتي ان الفصل 83 من قانون الارهاب ينص على ان "المحكمة الابتدائية بتونس تختص بواسطة القضاة الواقع تسميتهم بالقطب القضائي بمكافحة الارهاب بالنظر في الجرائم الارهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها المرتكبة خارج الاقليم الوطني اذا ارتكبت ضد اطراف او مصالح تونسية " يذكر ان وزارة الشؤون الخارجية اعلنت مساء امس الاثنين، أن الاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف مساء الأحد المركز الإسلامي بمقاطعة كيبيك الكندية أثناء صلاة العشاء، أدى إلى وفاة المواطن التونسي، بوبكر الثابتي، وإصابة تونسيين اثنين، هما أيمن الدربالي ونزار غالي.واكدت الوزارة في بلاغ اصدرته أنها ستتابع بالتنسيق مع البعثة الدبلوماسية التونسية بكندا والسلطات الكندية التحقيقات التي تقوم بها المصالح الأمنية الكندية للوقوف على ملابسات العملية الارهابية الجبانة وأسبابها.