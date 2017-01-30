يوسف الشاهد يتصل هاتفيا بأرملة مجدي ثابت ضحية إعتداء الكيبيك

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بــاب نــات





Publié le:2017-01-30 22:02:12

- أفاد المستشار المكلف بالإعلام برئاسة الحكومة، مفدي المسدي، بأن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أجرى مساء يوم الاثنين، مكالمة هاتفية مع أرملة الفقيد، مجدي ثابت، الذي قضى ضحية الإعتداء الارهابي الذي استهدف أمس الأحد مركزا إسلاميا بمقاطعة الكيبيك الكندية، مبلغا إياها أحر تعازيه.وأضاف المسدي أن رئيس الحكومة أجرى مكالمة أخرى مع سفير تونس لدى أوتاوا، للاطمئنان على حالة الجرحى التونسيين الذين سقطوا جراء الإعتداء، حاثا إياه على القيام بالواجب تجاه أسرة الفقيد والجرحى على حد سواء، والسهر على راحة أفراد الجالية الذين لحقهم ضرر جراء الحادثة.وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد أكدت في بيان أصدرته، الاثنين، أنها بصدد متابعة وضع الجالية التونسية بالكيبيك، والتثبت من إمكانية وجود مواطنين تونسيين ضمن المصابين، وذلك بالتنسيق مع البعثتين الدبلوماسية والقنصلية بكندا، معبرة عن إدانتها الشديدة للإعتداء الارهابي، وتضامنها الكامل مع السلطات الكندية والشعب الكندي الصديق ومع عائلات الضحايا.في المقابل، لم تؤكد الوزارة أية معلومات بخصوص الضحية أو عدد الجرحى من التونسيين إلى حدود عشية اليوم، بسبب غياب المعلومات الدقيقة حول الحادثة.يذكر أن وسائل إعلام كندية نقلت عن مصادر من الشرطة أن حادث إطلاق نار استهدف مساء أمس الأحد المركز الثقافي الإسلامي بمنطقة سان فوي بكيبيك خلف وفاة 6 أشخاص وإصابة العديد بجروح، مشيرة إلى أنه تم اعتقال شخصين يشتبه في تورطهم في الإعتداء عقب الحاث.