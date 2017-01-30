Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Wadi3 Essafi - 3adet Tesalni  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Politique

يوسف الشاهد يتصل هاتفيا بأرملة مجدي ثابت ضحية إعتداء الكيبيك

Lundi 30 Janvier 2017
بــاب نــات - أفاد المستشار المكلف بالإعلام برئاسة الحكومة، مفدي المسدي، بأن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أجرى مساء يوم الاثنين، مكالمة هاتفية مع أرملة الفقيد، مجدي ثابت، الذي قضى ضحية الإعتداء الارهابي الذي استهدف أمس الأحد مركزا إسلاميا بمقاطعة الكيبيك الكندية، مبلغا إياها أحر تعازيه.

وأضاف المسدي أن رئيس الحكومة أجرى مكالمة أخرى مع سفير تونس لدى أوتاوا، للاطمئنان على حالة الجرحى التونسيين الذين سقطوا جراء الإعتداء، حاثا إياه على القيام بالواجب تجاه أسرة الفقيد والجرحى على حد سواء، والسهر على راحة أفراد الجالية الذين لحقهم ضرر جراء الحادثة.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد أكدت في بيان أصدرته، الاثنين، أنها بصدد متابعة وضع الجالية التونسية بالكيبيك، والتثبت من إمكانية وجود مواطنين تونسيين ضمن المصابين، وذلك بالتنسيق مع البعثتين الدبلوماسية والقنصلية بكندا، معبرة عن إدانتها الشديدة للإعتداء الارهابي، وتضامنها الكامل مع السلطات الكندية والشعب الكندي الصديق ومع عائلات الضحايا.

في المقابل، لم تؤكد الوزارة أية معلومات بخصوص الضحية أو عدد الجرحى من التونسيين إلى حدود عشية اليوم، بسبب غياب المعلومات الدقيقة حول الحادثة.
يذكر أن وسائل إعلام كندية نقلت عن مصادر من الشرطة أن حادث إطلاق نار استهدف مساء أمس الأحد المركز الثقافي الإسلامي بمنطقة سان فوي بكيبيك خلف وفاة 6 أشخاص وإصابة العديد بجروح، مشيرة إلى أنه تم اعتقال شخصين يشتبه في تورطهم في الإعتداء عقب الحاث.



Publié le:2017-01-30 22:02:12

cadre-1587bec3b22f28d20976841d3ea23ebf-2017-01-30 22:02:12
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 137670



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12192,1

  • (27/01)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 2,47188 DT        1$ =2,31250 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27/01)   96,7 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137670 3413|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires