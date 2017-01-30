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Régions

وفاة أسرة كاملة تتركب من 3 أفراد بسبب تسرب غازي ببنزرت

Lundi 30 Janvier 2017
بــاب نــات - توفيت اليوم الاثنين، أسرة كاملة تتركب من ثلاثة أفراد، هم الزوج والزوجة وابنهما البالغ من العمر سنتين ونصف السنة، إثر تسرب غازي بمدينة بنزرت، وفق ما أفاد به مصدر محلي مسؤول.

وأوضح ذات المصدر لمراسل "وات" بالجهة، أن الأسرة المتوفاة، والقاطنة بحي ظهر الكدية ببنزرت الشمالية، وبعد أن افتقدها أفراد العائلة كامل نهار اليوم، تولى أحد الأفراد، وهو خال الرضيع، التوجه للمنزل عشية اليوم، حيث لاحظ تسربا غير عادي للمياه أمام المنزل، إلى جانب الهدوء المريب بالمكان، فقام بتسور سور المنزل، ليكتشف فظاعة الحادثة، النجمة عن تسرب غازي، وفق المعاينات الأولية.
وتولى الشخص المذكور، إثر ذلك، إخطار المصالح الأمنية والحماية المدنية، التي قامت باتخاذ الاجراءات اللازمة، مع توجيه الجثث الثلاث إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة، في انتظار توجيهها لمستشفى شارل نيكول بالعاصمة للتشريح، حسب ذات المصدر.



Publié le:2017-01-30 21:13:31

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
- * - * -




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