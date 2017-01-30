وفاة أسرة كاملة تتركب من 3 أفراد بسبب تسرب غازي ببنزرت

Lundi 30 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-30 21:13:31

- توفيت اليوم الاثنين، أسرة كاملة تتركب من ثلاثة أفراد، هم الزوج والزوجة وابنهما البالغ من العمر سنتين ونصف السنة، إثر تسرب غازي بمدينة بنزرت، وفق ما أفاد به مصدر محلي مسؤول.وأوضح ذات المصدر لمراسل "وات" بالجهة، أن الأسرة المتوفاة، والقاطنة بحي ظهر الكدية ببنزرت الشمالية، وبعد أن افتقدها أفراد العائلة كامل نهار اليوم، تولى أحد الأفراد، وهو خال الرضيع، التوجه للمنزل عشية اليوم، حيث لاحظ تسربا غير عادي للمياه أمام المنزل، إلى جانب الهدوء المريب بالمكان، فقام بتسور سور المنزل، ليكتشف فظاعة الحادثة، النجمة عن تسرب غازي، وفق المعاينات الأولية.وتولى الشخص المذكور، إثر ذلك، إخطار المصالح الأمنية والحماية المدنية، التي قامت باتخاذ الاجراءات اللازمة، مع توجيه الجثث الثلاث إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة، في انتظار توجيهها لمستشفى شارل نيكول بالعاصمة للتشريح، حسب ذات المصدر.