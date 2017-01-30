المعتمرة المفقودة بالأراضي المقدسة تقيم بأحد مستشفيات جدة بسبب توعك صحي (وزارة الشؤون الدينية)

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بــاب نــات





Publié le:2017-01-30 20:54:37

- أعلنت وزارة الشؤون الدينية، اليوم الاثنين، أن المعتمرة زينة الشلغومي المفقودة بالأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، تقيم حاليا بمستشفى الملك عبد الله بجدة، وأنها تتلقى العناية الكافية.وأردفت الوزارة، وفق بلاغ أصدرته اليوم، أنها تتابع عن كثب حالة المعتمرة الصحية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والقنصلية العامة بجدة، موضحة أنها لم تتمكن من العودة إلى تونس في رحلة يوم أمس (الأحد) كما كان مبرمجا، نظرا لتوعك صحي مفاجئ ألم بها قبل صعودها إلى الطائرة.وذكر البلاغ أن عددا من وسائل الإعلام تداولت أمس خبر فقدان معتمرة بالمسجد الحرام.وكان أفراد عائلة الشلغومي من منزل بورقيبة التابعة لولاية بنزرت قد ناشدوا، أمس على أمواج إحدى الإذاعات الخاصة، وزارتي الشؤون الخارجية والشؤون الدينية من أجل مساعدتهم في البحث عن قريبتهم التي لم تعد من رحلة عمرة منظمة.وأوضح أحد أقاربها أن المعتمرة زينة بنت محمد بن خليفة الشلغومي والبالغة من العمر 57 سنة تخلفت عن العودة من المملكة العربية السعودية إلى أرض الوطن أمس كما كان مبرمجا، وذلك بعد سفرها لأداء مناسك العمرة مع إحدى وكالات الأسفار التونسية، وهو ما جعل أفراد عائلتها يناشدون الوزارتين التدخل العاجل قصد البحث عن المفقودة "بعدما تنكرت لهم وكالة الأسفار المنظمة"، على حد قول المتحدث.