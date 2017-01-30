الكشف عن شبكة تهريب وترويج المخدّرات وحجز 15 كلغ ''زطلة'' ببن عروس

Lundi 30 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-30 19:13:55

- أفادت وزارة الداخلية بأن الإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة قد تمكنت، في إطار تعقبها لشبكات تهريب وترويج المخدّرات، من ضبط 3 أشخاص بمحطة الإستخلاص بمرناق (ولاية بن عروس، على متن سيّارة مُحمّلة بـ 15 كلغ من مادّة القنب الهندي.وبينت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الإثنين، أن الأشخاص الثلاثة كانوا ينوون تسليمها إلى شخصين آخرين بجهة الوطن القبلي تمّ إلقاء القبض عليهما، مضيفة أنه تم إعلام النيابة العموميّة ببنعروس بحيثيّات الموضوع وأن الأبحاث متواصلة.