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Régions

الكشف عن شبكة تهريب وترويج المخدّرات وحجز 15 كلغ ''زطلة'' ببن عروس

Lundi 30 Janvier 2017
بــاب نــات - أفادت وزارة الداخلية بأن الإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة قد تمكنت، في إطار تعقبها لشبكات تهريب وترويج المخدّرات، من ضبط 3 أشخاص بمحطة الإستخلاص بمرناق (ولاية بن عروس، على متن سيّارة مُحمّلة بـ 15 كلغ من مادّة القنب الهندي.

وبينت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الإثنين، أن الأشخاص الثلاثة كانوا ينوون تسليمها إلى شخصين آخرين بجهة الوطن القبلي تمّ إلقاء القبض عليهما، مضيفة أنه تم إعلام النيابة العموميّة ببنعروس بحيثيّات الموضوع وأن الأبحاث متواصلة.



Publié le:2017-01-30 19:13:55

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
- * - * -




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