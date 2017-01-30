6 مؤسسات صناعية في ولاية قابس تدخل طور الانتاج خلال سنة 2016

Lundi 30 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-30 23:11:11

- دخلت 6 مؤسسات صناعية في ولاية قابس طور الإنتاج خلال سنة 2016، باستثمارات جملية ناهزت الـ 30 مليون دينارا بما مكن من إحداث 98 موطن شغل توزعت بين قطاعات صناعة الفسفاط والجير والقوالب الاسمنتية والأثاث المعدني، وذلك حسب وثيقة صادرة عن الادارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الصناعية بقابس.وتم التصريح لدى الإدارة الجهوية للوكالة، خلال السنة المنقضية، بـ 280 مشروعا باستثمارات جملية تفوق الـ 878 مليون دينار وتمكن من احداث 1785 موطن شغل، في حين تتوزع نوايا الاستثمار في الجهة بين 74 مشروعا في قطاع الصناعة باسثمارات جملية تفوق 819 مليون دينار و206 مشروع في قطاع الخدمات المرتبطة بالصناعة باستثمارات تقارب الـ 59 مليون دينار، وفق ما جاء في ذات الوثيقة التي تحصل مراسل (وات) على نسخة منها .وسجل قطاع الخدمات، خلال السنة الفارطة، على مستوى المشاريع المصرح بها ارتفاعا بأكثر من 16 مليون دينارا مقارنة بسنة 2015 ، الى جانب ارتفاع عدد مواطن الشغل المزمع احداثها في هذا القطاع بنسبة فاقت الـ96 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة، حسب ذات الوثيقة.يشار الى أنه تم تسجيل العدد الأكبر من المشاريع المصرح بها في قابس الكبرى بنسبة بلغت 34 بالمائة ، حيث تم التصريح باحداث 96 مشروعا من جملة 280 مشروعا مصرحا به في المنطقة.