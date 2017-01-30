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Politique

من المتوقع المصادقة على مشروع مخطط التنمية 2020/2016 موفى مارس (الهادي بن ابراهم)

Lundi 30 Janvier 2017
بــاب نــات - من المتوقع أن يصادق مجلس نواب الشعب على مشروع مخطط التنمية 2020/2016 في غضون الثلاثية الأولى من 2017 وفق ما صرح به النائب الهادي بن ابراهم، ل(وات)، إثر جلسة خارقة للعادة عقدتها لجنة المالية والتنمية والتخطيط، الإثنين.

وأكد بن ابراهم عرض مشروع مخطط التنمية 2020/2016، خلال هذا الأسبوع، على انظار اللجان القطاعية بالمجلس (الفلاحة والصحة والتجارة والمالية... ) للنقاش وإعداد الحوصلة والتقارير ومن ثم إحالته للمصادقة عليه خلال جلسة عامة.
واستغرب النائب عن حركة النهضة غياب رئيس الحكومة عن مناقشة المشروع التنموي للبلاد. معتبرا أن حضوره كان ليضفي أهمية أكبر ودفعا للنقاش.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة قد شرعت صباح، الاثنين، في مناقشة مشروع مخطط التنمية 2020/2016 بحضور رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزيرة المالية وعدد هام من النواب.
وعبر جل النواب، في تدخلاتهم، عن امتعاضهم من تغيير قائمة مناطق الإستثمار الداخلية ذات الأولوية المتمثلة في ولايات مدنين وقابس والمهدية ونابل وبنزت.
وتعهد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي بمراجعة قرار التغيير، الذي صدر في ديسمبر 2016.



Publié le:2017-01-30 19:06:48

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
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