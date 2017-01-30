مشاركة تونس في الاجتماع الوزاري التمهيدي التاسع للقمة الافريقية حول ''المراة والنوع'' باديس ابابا

Lundi 30 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-30 22:04:18

- شاركت تونس، على هامش القمة الثامنة والعشرين للاتحاد الافريقي التي تنعقد يومي 30 و 31 جانفي الجاري في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، في الاجتماع الوزاري التمهيدي التاسع للقمة الافريقية حول "المراة والنوع " وفي الاجتماع الاستشاري للوزراء الافارقة ما قبل الجلسة 61 للجنة وضع المراة (CSW61).وترأست وزيرة المرأة والاسرة والطفولة، نزيهة العبيدي، الوفد التونسي في هذين الاجتماعين الذين حضرهما وزراء الاتحاد الافريقي المسؤولين عن شؤون المرأة والاسرة والمساواة بين الجنسين، وهيئات الاتحاد الافريقي، واللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للامم المتحدة، ومكتب لجنة وضع المراة (CSW)، إلى جانب خبراء ومسؤولين من الدول الاعضاء بالاتحاد الافريقي، والتجمعات الاقتصادية الاقليمية، ومن وكالات الامم المتحدة المعنية، والمنظمات الدولية والاقليمية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة والشباب من جميع أنحاء القارة، بما في ذلك النساء والشابات ذوي الاعاقة، بالاضافة إلى القطاع الخاص وشركاء التنمية .ولدى اشرافها على الجلسة الثامنة المدرجة في جدول اعمال الاجتماع الوزاري التمهيدي التاسع للقمة الافريقية حول "المرأة والنوع" والمتعلقة بمحور "الاستثمار في الشباب لقيادة التغيير الاجتماعي"، أبرزت الوزيرة حرص تونس على النهوض بوضعية المرأة والشباب، مستعرضة التشريعات التي صدرت في هذا الشأن لتعزيز المشاركة الفعالة والتمكين الكامل للشباب، وخاصة النساء والفتيات في الحياة المدنية والسياسية بتونس.وقدمت، في السياق نفسه، بعض المؤشرات المتعلقة بمدى التقدم الحاصل في مجال التعليم والتمدرس خاصة لدى الفتيات وفي المجال الصحي والتمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة.كما شاركت وزيرة المراة في الاجتماع الاستشاري للوزراء الافارقة ما قبل الجلسة 61 للجنة وضع المراة تحت شعار "التمكين الاقتصادي للمرأة في عالم العمل المتغير، " والذي يهدف إلى التوصل إلى توافق الدول الافريقية حول المواضيع المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في الحياة المهنية في افريقيا، والحديث بصوت واحد بهدف تعزيز الموقف الافريقي في القمة المقبلة.ودعت العبيدي إلى ضرورة التزام الدول الاعضاء بالاتحاد الافريقي بوضع خطة عمل من أجل تنفيذ القرار الاممي 1325 المتعلق"بالمرأة والامن والسلام" قبل موفى سنة 2017، وإلى العمل على إحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل بهدف إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط ووضع السياسات الوطنية .وقد صدر عن هذا الاجتماع وثيقة تضمنت الرسائل والاستراتيجيات الرئيسية المتفق عليها من طرف الدول الافريقية التي ستشارك في قمة نيويورك من 13 إلى 24 مارس 2017 وشاركت الوزيرة أيضا في ورشة للوزراء نظمتها دولة الزمبابوي حول "الاتجار بالنساء والفتيات"، وورشة من تنظيم إدارة مفوضية الاتحاد الافريقي المسؤولة عن قضايا المساواة بين الجنسين وهيئة الامم المتحدة للمرأة حول موضوع "تقييم سريع لاليات التمويل الحكومي للمساواة بين الجنسين ".كما التقت على هامش مشاركتها مع بعض الوزراء من الدول الافريقية حيث تم التطرق إلى أوضاع المرأة والفتيات في القارة، وإلى سبل تعزيز التعاون المشترك بين الدول الافريقية، وتجاوز ما تعانيه القارة من تحديات في عديد المجالات.والتقت كذلك بنائبة رئيس مكتب لجنة وضع المرأة الدورة 61 من مصر، فاطمة حسن، و بكرستين بروتغام من المقر الرئيسي للجنة بنيويورك بخصوص المشاركة التونسية في اشغال الدورة المذكورة في مارس القادم، الى جانب لقائها بوزيرة المساواة الدنماركية ، كارين إليومان، حيث تم التطرق الى سبل تطوير التعاون بين البلدين في مجال شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين.