Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Arouh Li Mine  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Santé

وزيرة الصحة ووزير البيئة والجماعات المحلية يتابعان مدى تقدم برنامج التصرف في النفايات الاستشفائية والنفايات المشعة

Lundi 30 Janvier 2017
بــاب نــات - انعقدت مساء اليوم الاثنين بمقر وزارة الصحة، جلسة عمل بين وزيرة الصحة سميرة مرعي ووزير البيئة والجماعات المحلية رياض المؤخر بحضور ممثلين عن الوزارتين وخصصت لمتابعة مدى تقدم برنامج التصرف في النفايات الاستشفائية والنفايات المشعة.

واوضح وزير البيئة و الجماعات المحلية رياض المؤخر ان مشروع التصرف في نفايات الأنشطة الصحية ومادة ثنائية الفينيل متعدد الكلور يندرج في سياق خطة عمل وطنية لتفعيل اتفاقية "ستوكهولم" حول الملوثات العضوية الثابتة والتقليص منها بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وحمايتها والتي صادقت عليها تونس منذ سنة 2004، مشيرا الى ان تكلفة هذا المشروع بلغت قرابة 2ر10 مليون دولار (حوالي 23 مليون دينار) تم تمويل قسط منها بهبة من الصندوق العالمي للبيئة قدرت 5ر2 مليون دولار ( 5 فاصل 5 مليون دينار) فيما قدرت المساهمة الوطنية في حدود 7ر7 مليون دولار (قرابة 17 مليون دينار).
واضاف قوله "إن هذا المشروع ، الذي يخص قرابة 97 مؤسسة صحية من القطاعين العام والخاص، قطع اشواطا كبيرة وهو في اللمسات الاخيرة.
ومن المنتظر ان يتم انهاؤه في ماي 2017 "، مشيرا الى ان هناك امكانية للحصول على تمويلات وهبات اخرى سيقع استغلالها لتعميم هذا المشروع على بقية المؤسسات الصحية بكامل تراب الجمهورية .
ومن جانبها بينت وزيرة الصحة سميرة مرعي ان مشروع التصرف في النفايات الخطيرة هو برنامج مشترك بين وزارتي البيئة والصحة ، مفيدة بأنه تم الاتفاق خلال هذه الجلسة على مزيد دعم العمل المشترك بين الوزارتين حتى يتم استكمال هذا المشروع في الآجال المقررة .
واعتبرت الوزيرة ان أكبر الصعوبات والاشكاليات التي قد تعترض برنامج التصرف في النفايات الاستشفائية و المشعة هو التفاوت في حسن التصرف فيها داخل مختلف المؤسسات الصحية ، داعية الى ضرورة العمل على توحيد طرق التصرف في هذه النفايات .
والمحت إلى وجود نقص على مستوى التشريع في ما يخص ملف التصرف في النفايات المشعة، ملاحظة ان الجانب القانوني لم يولي هذا الملف الاهمية التي يستحقها، داعية الى العمل على وضع قوانين تضبط التصرف في مثل هذه النفايات الخطيرة .



Publié le:2017-01-30 19:10:06

cadre-556dc64f994cd04f14e4c06f61d1d7e0-2017-01-30 19:10:06
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 137656



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12261,2

  • (26/01)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 2,47319 DT        1$ =2,30841 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26/01)   89,9 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137656 254|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires