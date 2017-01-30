وزيرة الصحة ووزير البيئة والجماعات المحلية يتابعان مدى تقدم برنامج التصرف في النفايات الاستشفائية والنفايات المشعة

Lundi 30 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-30 19:10:06

- انعقدت مساء اليوم الاثنين بمقر وزارة الصحة، جلسة عمل بين وزيرة الصحة سميرة مرعي ووزير البيئة والجماعات المحلية رياض المؤخر بحضور ممثلين عن الوزارتين وخصصت لمتابعة مدى تقدم برنامج التصرف في النفايات الاستشفائية والنفايات المشعة.واوضح وزير البيئة و الجماعات المحلية رياض المؤخر ان مشروع التصرف في نفايات الأنشطة الصحية ومادة ثنائية الفينيل متعدد الكلور يندرج في سياق خطة عمل وطنية لتفعيل اتفاقية "ستوكهولم" حول الملوثات العضوية الثابتة والتقليص منها بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وحمايتها والتي صادقت عليها تونس منذ سنة 2004، مشيرا الى ان تكلفة هذا المشروع بلغت قرابة 2ر10 مليون دولار (حوالي 23 مليون دينار) تم تمويل قسط منها بهبة من الصندوق العالمي للبيئة قدرت 5ر2 مليون دولار ( 5 فاصل 5 مليون دينار) فيما قدرت المساهمة الوطنية في حدود 7ر7 مليون دولار (قرابة 17 مليون دينار).واضاف قوله "إن هذا المشروع ، الذي يخص قرابة 97 مؤسسة صحية من القطاعين العام والخاص، قطع اشواطا كبيرة وهو في اللمسات الاخيرة.ومن المنتظر ان يتم انهاؤه في ماي 2017 "، مشيرا الى ان هناك امكانية للحصول على تمويلات وهبات اخرى سيقع استغلالها لتعميم هذا المشروع على بقية المؤسسات الصحية بكامل تراب الجمهورية .ومن جانبها بينت وزيرة الصحة سميرة مرعي ان مشروع التصرف في النفايات الخطيرة هو برنامج مشترك بين وزارتي البيئة والصحة ، مفيدة بأنه تم الاتفاق خلال هذه الجلسة على مزيد دعم العمل المشترك بين الوزارتين حتى يتم استكمال هذا المشروع في الآجال المقررة .واعتبرت الوزيرة ان أكبر الصعوبات والاشكاليات التي قد تعترض برنامج التصرف في النفايات الاستشفائية و المشعة هو التفاوت في حسن التصرف فيها داخل مختلف المؤسسات الصحية ، داعية الى ضرورة العمل على توحيد طرق التصرف في هذه النفايات .والمحت إلى وجود نقص على مستوى التشريع في ما يخص ملف التصرف في النفايات المشعة، ملاحظة ان الجانب القانوني لم يولي هذا الملف الاهمية التي يستحقها، داعية الى العمل على وضع قوانين تضبط التصرف في مثل هذه النفايات الخطيرة .