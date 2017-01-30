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الجامعة العامة التونسية للشغل تندد بـ''المظلمة'' التي تعرض لها المناضل الحقوقي مسعود الرمضاني

Lundi 30 Janvier 2017
بــاب نــات - ندد المكتب الكنفدرالي للجامعة العامة التونسية للشغل اليوم الاثنين، بما أسماه "المظلمة" التي تعرض لها الحقوقي والنقابي مسعود الرمضاني، مؤكدا في بيان تلقت (وات) نسخة منه، مساندته "كل أشكال النضال الممكنة بما في ذلك دخوله في إضراب مفتوح ابتداء من اليوم".
ودعا المكتب الحكومة وكلا من وزارات الشؤون الاجتماعية والتربية والوظيفة العمومية إلى اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتمكين الرمضاني من مرتبات تقاعده ومرتباته المجمدة منذ2012 وفق نص البيان، وتسوية وضعيته نهائيا.
وحمل البيان الحكومة مسؤولية كل ما يترتب عن "التقدم في الإضراب" من مضاعفات على صحة مسعود الرمضاني.

وكان مسعود الرمضاني عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أصدر في وقت سابق من اليوم بيانا قال فيه "أدخل اليوم، الاثنين 30 جانفي 2017 ، في اضراب مفتوح عن الطعام وذلك بسبب رفض الحكومة التونسية ولمدة ثلاث سنوات متتالية تسوية وضعيتي المهنية، ثم عدم تمكيني من جرايات تقاعدي منذ أوت 2015".
وذكر أنه التحق بالهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة من اواسط افريل الى أكتوبر2011 ضمن الشخصيات الوطنية وكان الحاقه بالهيئة اثر مراسلة من الوزارة الاولى وبمقتضى المرسوم عدد 6 المؤرخ في 18 فيفري 2011 ، الصادر بالرائد الرسمي.
وأوضح في بيانه أن لم يكن يتقاضى اجرا عن ذلك باعتبار وجود جرايته كأستاذ أول للتعليم الثانوي.
غير أن الرمضاني "فوجئ" حسب ما أورده في البيان،بقطع مرتبه منذ ديسمبر 2012 ومطالبته بإعادة كل المرتبات بما فيها تلك التي تقاضاها خلال الفترة المذكورة رغم تقديمه كل الوثائق لوزارة التربية.

وأعلن عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان دخوله في إضراب ابتداء من اليوم الاثنين للمطالبة بالتخلي عن مطالبته بإعادة مرتباته وبتمتيعه بترقيته المهنية التي قال إنه حرم منها لسنوات والإسراع بتسوية وضعية تقاعده طبقا لما يقتضيه القانون".

Publié le:2017-01-30 18:55:43

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
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  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
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Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
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