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Politique

كاتب الدّولة لأملاك الدّولة يلتقي ممثلين عن المجتمع المدني بمنزل بوزيان

Lundi 30 Janvier 2017
بــاب نــات - إلتقى كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد اليوم الإثنين، بثلّة من ممثّلي المجتمع المدني بمنزل بوزيان (ولاية سيدي بوزيد) من بينهم حاملي الشهائد العليا المعطلين عن العمل وممثل عن الإتحاد الجهوي للشغل وممثّل عن الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري.

وقد تطرّقت أعمال الجلسة إلى بسط جملة من الإشكاليات التنموية المتعلّقة بالضيعات الدولية الفلاحية، حيث عبّر ممثّلو المجتمع المدني الحاضرون عن رغبة أبناء منزل بوزيان في المشاركة الفاعلة في إحياء الأراض الدولية وتثمين العقار الدولي بصفة عامّة، وذلك عن طريق دعوة وزارة أملاك الدولة إلى تشديد الرقابة على إستغلال العقارات وتطبيق النصوص القانونية بما فيها من جزاءات عند معاينة الإخلالات.
ومن جهته، أكد كاتب الدولة أنّه لا تراجع عن تطبيق القانون على كلّ من يتخّلف عن الوفاء بإلتزاماته، مبرزا أنّ كلّ تسوية يجب أن تتمّ داخل الإطار القانوني ووفقا للآليات التي تكرّس ملكية الدولة لعقاراتها.
وأوضح أنّه سيتمّ التنسيق مع الجهات المعنية قصد حلّ الإشكال العقاري بالمنطقة بما يضمن دفع التنمية والتشغيل وذلك في أجل لا يتجاوز شهرين.



Publié le:2017-01-30 20:08:08

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
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Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
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