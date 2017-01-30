كاتب الدّولة لأملاك الدّولة يلتقي ممثلين عن المجتمع المدني بمنزل بوزيان

وقد تطرّقت أعمال الجلسة إلى بسط جملة من الإشكاليات التنموية المتعلّقة بالضيعات الدولية الفلاحية، حيث عبّر ممثّلو المجتمع المدني الحاضرون عن رغبة أبناء منزل بوزيان في المشاركة الفاعلة في إحياء الأراض الدولية وتثمين العقار الدولي بصفة عامّة، وذلك عن طريق دعوة وزارة أملاك الدولة إلى تشديد الرقابة على إستغلال العقارات وتطبيق النصوص القانونية بما فيها من جزاءات عند معاينة الإخلالات.
ومن جهته، أكد كاتب الدولة أنّه لا تراجع عن تطبيق القانون على كلّ من يتخّلف عن الوفاء بإلتزاماته، مبرزا أنّ كلّ تسوية يجب أن تتمّ داخل الإطار القانوني ووفقا للآليات التي تكرّس ملكية الدولة لعقاراتها.
وأوضح أنّه سيتمّ التنسيق مع الجهات المعنية قصد حلّ الإشكال العقاري بالمنطقة بما يضمن دفع التنمية والتشغيل وذلك في أجل لا يتجاوز شهرين.
Publié le:2017-01-30 20:08:08
Par:salahchayeb (Tunisia ) Par Mobile
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