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Journaux Economie إدارة شرطة المرور تسجل إرتفاعا في عدد حوادث الطريق وفي عدد الجرحى سنة 2016 Lundi 30 Janvier 2017

بــاب نــات - سجلت إدارة شرطة المرور بالإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية، خلال سنة 2016 ، وقوع 4771 حادثا خلّف 6084 جريحا و541 قتيلا، مقابل وقوع 4598 حادث مرور سنة 2015 خلف 561 قتيلا و5938 جريحا .



وأوردت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين، ان عدد الحوادث تكون بذلك قد سجلت إرتفاعا سنة 2016 بنسبة 76ر3 بالمائة، الى جانب إرتفاع عدد الجرحى بنسبة 45 ر2 بالمائة، مقابل انخفاض في عدد القتلى بنسبة 56ر3 بالمائة.

وأكدت أن منطقة تونس الكبرى قد عرفت أكبر عدد من الحوادث، حيث بلغ 2298 حادثا مخلّفا 3031 جريحا و193 قتيلا، تليها كل من ولايات قابس ونابل والقصرين وسليانة والمنستير، في حين سُجلت أقل نسبة من الحوادث بولاية قبلي، وذلك بوقوع 18 حادثا خلّف 21 جريحا وقتيل واحد، مضيفة أنه تم كذلك تسجيل ارتفاع في عدد القتلى بولايات نابل والقيروان وبنزرت وقابس.

وأوضحت الوزارة في بلاغها، أن السبب الرئيسي لحوادث المرور يتمثل في عدم أخذ الاحتياطات، الذي تصدر بقية المخالفات المتسببة في الحوادث، مبينة أنه تسبب في 2047 حادثا و2542 جريحا و233 قتيلا، تليها مخالفة الإفراط في السرعة وعدم احترام الأولوية.







Publié le:2017-01-30 17:02:57

- سجلت إدارة شرطة المرور بالإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية، خلال سنة 2016 ، وقوع 4771 حادثا خلّف 6084 جريحا و541 قتيلا، مقابل وقوع 4598 حادث مرور سنة 2015 خلف 561 قتيلا و5938 جريحا .وأوردت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين، ان عدد الحوادث تكون بذلك قد سجلت إرتفاعا سنة 2016 بنسبة 76ر3 بالمائة، الى جانب إرتفاع عدد الجرحى بنسبة 45 ر2 بالمائة، مقابل انخفاض في عدد القتلى بنسبة 56ر3 بالمائة.وأكدت أن منطقة تونس الكبرى قد عرفت أكبر عدد من الحوادث، حيث بلغ 2298 حادثا مخلّفا 3031 جريحا و193 قتيلا، تليها كل من ولايات قابس ونابل والقصرين وسليانة والمنستير، في حين سُجلت أقل نسبة من الحوادث بولاية قبلي، وذلك بوقوع 18 حادثا خلّف 21 جريحا وقتيل واحد، مضيفة أنه تم كذلك تسجيل ارتفاع في عدد القتلى بولايات نابل والقيروان وبنزرت وقابس.وأوضحت الوزارة في بلاغها، أن السبب الرئيسي لحوادث المرور يتمثل في عدم أخذ الاحتياطات، الذي تصدر بقية المخالفات المتسببة في الحوادث، مبينة أنه تسبب في 2047 حادثا و2542 جريحا و233 قتيلا، تليها مخالفة الإفراط في السرعة وعدم احترام الأولوية.

cadre-046198502e1e2f41f03562fff7718495-2017-01-30 17:02:57

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Addel (Tunisia) | Lundi 30 Janvier 2017 à 18h 27m | Par