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Economie

إدارة شرطة المرور تسجل إرتفاعا في عدد حوادث الطريق وفي عدد الجرحى سنة 2016

Lundi 30 Janvier 2017
بــاب نــات - سجلت إدارة شرطة المرور بالإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية، خلال سنة 2016 ، وقوع 4771 حادثا خلّف 6084 جريحا و541 قتيلا، مقابل وقوع 4598 حادث مرور سنة 2015 خلف 561 قتيلا و5938 جريحا .

وأوردت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين، ان عدد الحوادث تكون بذلك قد سجلت إرتفاعا سنة 2016 بنسبة 76ر3 بالمائة، الى جانب إرتفاع عدد الجرحى بنسبة 45 ر2 بالمائة، مقابل انخفاض في عدد القتلى بنسبة 56ر3 بالمائة.
وأكدت أن منطقة تونس الكبرى قد عرفت أكبر عدد من الحوادث، حيث بلغ 2298 حادثا مخلّفا 3031 جريحا و193 قتيلا، تليها كل من ولايات قابس ونابل والقصرين وسليانة والمنستير، في حين سُجلت أقل نسبة من الحوادث بولاية قبلي، وذلك بوقوع 18 حادثا خلّف 21 جريحا وقتيل واحد، مضيفة أنه تم كذلك تسجيل ارتفاع في عدد القتلى بولايات نابل والقيروان وبنزرت وقابس.
وأوضحت الوزارة في بلاغها، أن السبب الرئيسي لحوادث المرور يتمثل في عدم أخذ الاحتياطات، الذي تصدر بقية المخالفات المتسببة في الحوادث، مبينة أنه تسبب في 2047 حادثا و2542 جريحا و233 قتيلا، تليها مخالفة الإفراط في السرعة وعدم احترام الأولوية.



Publié le:2017-01-30 17:02:57

cadre-046198502e1e2f41f03562fff7718495-2017-01-30 17:02:57
    
    
    
    
    





1 de 1 commentaires pour l'article 137648

Addel  (Tunisia)  |Lundi 30 Janvier 2017 à 18h 27m | Par           
شنوه حضرت الإدارة لتخفيض في عدد الحوادث لا شيء اختراقات إشارات المرور. مجاوزات ممنوعة تسيب في استعمال الطريق سرعة مفرطة. سياقة تحت تأثير الكحول استعمال الهاتف الجوال اثناء السياقة. كان يخدموا علي التصدي إلى حالة التسيب. يدخلوا برشا فلوس من خطايا استعمال الهاتف تونس. كل يسوقوا بدون استعمال. سماعة الأذن واختراق الضوء الأحمر السرعة و المجاوزة الممنوعة قعدت كان تحسبوا في الجرحى و المتوفين.



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
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