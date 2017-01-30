تونس تخسر سنويا حوالي 1 مليار دولار جراء حوادث الطريق (آمر الحرس الوطني)

Lundi 30 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-30 16:59:56

- قال لطفي براهم، آمر الحرس الوطني، اليوم الاثنين، في مقر البرلمان بباردو، إن خسائر تونس سنويا جراء حوادث المرور تقدر بحوالي 1 مليار دولار وإن الخسائر في الأرواح البشرية جراء تلك الحوادث قاربت 1433 قتيلا خلال سنة 2016.ولاحظ براهم، خلال جلسة استماع أمام لجنة الأمن والدفاع، أن البنك الافريقي للتنمية قدر خسائر تونس جراء حوادث المرور بحوالي 1 مليار دولار (حوالي 2.2 مليار دينار تونسي بسعر الصرف الحالي).وسجل عدد حوادث المرور، وفق ذات المصدر، ارتفاعا العام الماضي مقارنة بسنة 2015، التي عرفت خلالها طرقات تونس 7225 حادث مرور خلفت مجتمعة 1407 قتلى، فضلا عن آلاف الجرحى والمصابين والخسائر الأخرى.من جهة أخرى قدر براهم عدد المخالفات المرورية غير المستخلصة منذ سنة 2010 بحوالي 255 ألف مخالفة قدرت قيمتها المالية بأكثر من 73 مليون دينار.وعدد آمر الحرس الوطني أمام أعضاء اللجنة النقص المسجل في تونس على مستوى النصوص القانونية المتعلقة بالمجال المروري.وحول تدخلات قوات الحرس في مجالات أمنية أخرى قال براهم إنه تم خلال سنة 2016 القبض على 44 ألف شخص مطلوب لفائدة العدالة.كما تم حجز 4480 وسيلة نقل مفتش عنها وتسجيل 3867 تحركا احتجاجيا تعاملت قوات الحرس معها وفضت أكثر من 95 في المائة منها بالتفاوض دون لجوء الى القوة.وأضاف أنه تم تأمين مهرجانات ومنشآت سياحية وتظاهرات رياضية وأنشطة تخييم في الصحراء قارب عددها 5320 نشاطا تخييميا.وأحصى براهم أمام أعضاء اللجنة جملة تدخلات قوات الحرس الوطني في مجالات التراتيب المتعلقة بالبيئة والصحة ومقاومة الانتصاب الفوضوى ومراقبة المقاطع وتنفيذ قرارات هدم قدرها بـ 1315 قرار هدم.