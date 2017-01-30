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Economie

تونس تتطلع الى تحقيق نسبة نمو ب7ر3% خلال الفترة 2016 /2020

Lundi 30 Janvier 2017
بــاب نــات - تتطلع تونس فى اطار المخطط التنموي الخماسي (2016 / 2020)، الى تحقيق نسبة نمو 7ر3 بالمائة مقابل 4 بالمائة كنسبة تم اعتمادها فى بداية اعداد الوثيقة.

وأوضح وزير التنمية والاستثمار والتعاون والدولي، محمد فاضل عبد الكافي، فى تصريح ل(وات)، "انه تمت مراجعة هذه النسبة بعد تحيين نسبة النمو لسنة 2016 التى تراجعت الى اقل من 5ر2 بالمائة متوقعة".

وقال ان تحقيق هذه النسبة يتطلب التسريع فى انجاز المشاريع العمومية والمصادقة على مخطط التنمية وتحسين مناخ الاعمال واستقطاب الاستثمار الاجنبي وتواصل استتباب الامن.
واضاف قوله "هناك اليوم عودة تدريجية للمحركات الكبرى للاقتصاد التونسي وتونس لها قدرة الى بلوغ هذا المستوى من النمو او اكثر".

لجنة المالية والتخطيط والتنمية تعقد بمقر الأكادمية البرلمانية بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب جلسة استماع إلى السيد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والسيدة وزيرة المالية حول مشروع مخطط التنمية ( 2016-2020


وترنو الحكومة فى اطار المخطط الى تطوير الاستهلاك الخاص الى نسبة 9ر3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام والاستهلاك العمومي الى 3ر2 بالمائة والاستثمار الى حدود 3ر8 بالمائة وتطوير الادخار الى 9ر17 بالمائة وحصر نسبة التضخم فى حدود 3 بالمائة كما تطمح الى الارتقاء بالدخل الفردي من 8 الاف دينار سنة 2015 الى 232ر12 الف دينار في 2020 واحداث ما لا يقل عن 400 الف موطن شغل جديد والتقليص من معدلات البطالة الى ما دون 12 بالمائة في 2020 وتشير الوثيقة التوجيهية للمخطط، الى أن المخطط بمختلف مكوناته يرمي الى تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني بهدف دعم دور القطاع الخاص كدافع للنمو مع تحفيز الاستثمارات الوطنية والدولية.
ويعد مخطط تونس الخماسي الجديد نتاج مشاورات بين الحكومة ومختلف الاطراف المتدخلة على المستويين الوطني والجهوي، وهو يرتكز على 5 محاور ذات أولوية تتعلق بالحوكمة الرشيدة واصلاح الادارة ومقاومة الفساد والتحول من اقتصاد ذي كلفة ضعيفة الى قطب اقتصادي يحقق التنمية البشرية والاندماج الاجتماعي ويجسد طموحات مختلف المناطق فضلا عن ارساء اقتصاد أخضر.


Publié le:2017-01-30 14:44:52

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
- * - * -




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